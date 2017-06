La UC y Colo Colo abrirán la Copa Chile 2017: la programación de la primera ronda

La ANFP dio a conocer la programación de los duelos de la primera ronda de la Copa Chile 2017, que comenzará a disputarse tras el término de la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

Los primeros en saltar al campo de juego serán Universidad Católica y el actual campeón de este certamen Colo Colo, que debutarán el próximo 9 de julio en condición de visitantes. Los cruzados enfrentarán a Rangers en Talca (12:00 horas) y el Cacique lo hará en La Serena (15:30 horas). El otro partido de esa jornada será entre Valdivia y Huachipato.

La acción saltará al otro fin de semana, del 14 al 16 de julio, donde se disputará el resto de los encuentros de esta fase de ida.

En el caso de Universidad de Chile, vigente monarca de la Primera División, se verá las caras con Ñublense, el domingo 16 de julio desde las 15:30 horas en Chillán.

Revisa toda la programación:

Partidos de ida

Domingo 9 de julio

12:00 Rangers vs. Universidad Católica – Fiscal de Talca, CDF Premium y CDF HD

15:30 Deportes La Serena vs. Colo Colo – estadio por confirmar, CDF Premium y CDF HD

15:30 Deportes Valdivia vs. Huachipato – Parque Municipal de Valdivia

Viernes 14 de julio

19:00 Barnechea vs. Audax Italiano – Municipal de Barnechea

Sábado 15 de julio

12:00 O’Higgins vs. Santiago Morning – estadio por confirmar, CDF Premium y CDF HD

15:00 Magallanes vs. Curicó Unido – Municipal de San Bernardo

15:30 Cobresal vs. Santiago Wanderers – El Cobre

16:00 Cobreloa vs. Deportes Antofagasta – Zorros del Desierto

18:00 Puerto Montt vs. Deportes Temuco – Bicentenario Chinquihue

20:45 Unión La Calera vs. Palestino – Lucio Fariña de Quillota, CDF Premium y CDF HD

Domingo 16 de julio

12:00 Coquimbo Unido vs. Everton – Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, CDF Premium y CDF HD

15:30 Ñublense vs. Universidad de Chile – Nelson Oyarzún de Chillán, CDF Premium y CDF HD

15:30 Deportes Iberia vs. U. de Concepción – Municipal de Los Ángeles

16:00 San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique – Carlos Dittborn de Arica

16:00 Deportes Copiapó vs. San Luis – Nelson Rojas de Vallenar

18:00 Unión San Felipe vs. Unión Española – Lucio Fariña de Quillota, CDF Premium y CDF HD

Partidos de vuelta

Sábado 15 de julio

15:00 Colo Colo vs. Deportes La Serena – Monumental, CDF Premium y CDF HD

15:00 Huachipato vs. Deportes Valdivia – Huachipato-CAP Acero

18:00 Universidad Católica vs. Rangers – San Carlos, CDF Premium y CDF HD

Viernes 21 de julio

19:30 Santiago Wanderers vs. Cobresal – Elías Figueroa, CDF Premium y CDF HD

Sábado 22 de julio

12:00 Everton vs. Coquimbo Unido – Sausalito – CDF Premium y CDF HD

15:00 Deportes Temuco vs. Puerto Montt – Germán Becker

15:00 Unión Española vs. Unión San Felipe – Santa Laura-U. SEK, CDF Premium y CDF HD

18:00 Curicó Unido vs. Magallanes – estadio por confirmar

18:00 Universidad de Chile vs. Ñublense – Estadio Nacional, CDF Premium y CDF HD

18:30 U. de Concepción vs. Deportes Iberia – Ester Roa

19:00 San Luis vs. Deportes Copiapó – Lucio Fariña

20:00 Audax Italiano vs. Barnechea – Bicentenario La Florida

Domingo 23 de julio

12:00 Palestino vs. Unión La Calera – Municipal de La Cisterna, CDF Premium y CDF HD

12:00 Santiago Morning vs. O’Higgins – La Pintana

12:00 Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica – Cavancha

16:00 Deportes Antofagasta vs. Cobreloa – Calvo y Bascuñán