Federer escribe otra página de su larga historia de récords al ganar en Halle

El suizo Roger Federer marcó este martes su victoria 1.100 en el circuito de la ATP al vencer al japonés Yuichi Sugita por 6-3 y 6-1, en la primera ronda del torneo de Halle, donde busca su noveno título.

Derrotado en su debut en Suttgart por el germano Tommy Haas la pasada semana, a pesar de disponer un punto de partido, Federer se prepara en el Gerry Weber Stadium para el asalto a su octavo Wimbledon, a partir del 3 de julio.

El suizo tiene solo dos derrotas esta temporada en 22 partidos disputados. En el de este martes se impuso a Sugita, 66 del mundo, y quien superó la fase previa en 52 minutos. Se enfrentará en segunda ronda contra el alemán Mischa Zverev, que venció al eslovaco Lukas Lacko, por 6-4 y 6-4.

Ya con 1.100 victorias, Federer es segundo de la lista de más partidos ganados en el circuito, solo superado por el estadounidense Jimmy Connors, con 1.256. Le sigue el estadounidense de origen checo Ivan Lendl, con 1.068.

El suizo juega esta semana en Halle donde ha ganado más veces que en ningún otro escenario (8). Es su segundo torneo de la gira de hierba que le llevará a partir del 3 de julio a Wimbledon, donde buscará su octavo título.

