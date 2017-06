El juguetón Mosa lo hace de nuevo: "Maturana se formó en la U, pero es colocolino a morir"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, analizó los cuatro refuerzos de Colo Colo para la próxima temporada, en específico tocó el caso de Nicolás Maturana, quien se sumó a la larga lista de jugadores que actuaron en Universidad de Chile y en el Cacique.

Pese a que el puntero fue formado en los azules hasta el año pasado, el timonel de Blanco y Negro sorprendió a todos confesando que el delantero es hincha albo, pese a todo lo que se especulaba.

“Su llegada tiene un doble objetivo: es buen puntero y es joven, lo que ofrece proyección para una futura venta. ¿Que es hincha de la U? Nooo… jugó y se formó en la U, pero es colocolino a morir. Pregúntale“, expresó el empresario portomontino a Las Últimas Noticias.

Otro que defendió Mosa fue el portero argentino Agustín Orión, quien también llega al Cacique con muchas dudas por su comportamiento: “Así es, pero tiene tremenda espalda, viene por un año y medio y necesitábamos un candado hoy. Va a rendir“.

Tras superar los exámenes médicos este lunes en la Clínica MEDS, el ex Necaxa de México sentenció que “se me dio esta chance y no lo pensé. Me vine. Uno llega a Colo Colo siempre pensando en ser campeón. Quiero aportar mi granito de arena para celebrar a fin de año. ¿Qué jugador se puede resistir a Colo Colo“.