El "despreocupado" Kyrgios ataca de nuevo: "Jugué 18 torneos y me dejé perder en ocho"

El tenista australiano Nick Kyrgios vuelve a la carga, sus dichos polémicos son de lo más llamativo del tenis mundial en la actualidad y cada vez que alza la voz saca frases para todos los gustos.

Esta vez, el actual 20 de la ATP volvió a pasar de la raya, en una entrevista con el diario inglés Daily Mail, donde realizó sorprendentes declaraciones sobre su actitud en la cancha.

“Cuando crecía, nunca pensé que sería tenista profesional. No fue algo que se me pasara por la mente“, dijo el talentoso, pero a la vez díscolo jugador oceánico.

¿Se podría decir que eres tenista por accidente? le preguntaron: “Sí, lo podrías decir así”.

Pero no se quedó allí y tiró: “He jugado 18 torneos en el último año y me he dejado ganar probablemente en 8 de ellos y aún así, sigo siendo Top 20“, esto en relación a su actitud en los meses recientes en la cancha. De hecho, en octubre pasado, en el Masters 1.000 de Shanghai, se dejó ganar por el alemán Mischa Zverev, un incidente que le costó una multa de 25.000 euros y una sanción de ocho semanas sin jugar.

También reclamó por los viajes del circuito, ahora el australiano jugó en en el torneo de Queen´s en Londres, previo a Wimbledon, donde debió retirarse por una caída: “Algunos días es divertido jugar, pero a veces preferiría estar haciendo otra cosa. Cuando estoy viajando, hay momentos en los que encuentro la motivación pero no me gustan los viajes largos. Me dan pavor. Odio viajar“.

"Tiré la mitad de mis últimos 20 torneos y sigo top 20" – Nick Kyrgios. Emperador. Maestro. Genio. Titán. Único. Sublime. pic.twitter.com/5qtnvq0u4k — El tenista quemado (@tenista_quemado) June 17, 2017

Otra perlita. En el último Roland Garros, el ex jugador estadounidense John McEnroe dijo en televisión que le gustaría dirigir a Kyrgios en un futuro no muy lejano. “Este chico sería quien tenga más sentido al que entrene, porque somos dos cabras locas. Mentalmente, somos dos chiflados“, sentenció.

Sin embargo, el australiano sorprendió aún más en Londres, cuando le preguntaron por las palabras de McEnroe: “Está soñando“, dijo entre risas.

El nuevo “chico malo” del tenis sigue sumando capítulos.