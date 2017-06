Maturana revela amenazas por su fichaje en Colo Colo y asegura que era "hincha" albo desde "chico"

Nicolás Maturana fue presentado oficialmente como jugador de Colo Colo para el segundo semestre, en una conferencia de prensa donde el jugador confesó que fue objeto de amenazas por su fichaje en los albos.

“Me llegaron mensajes (amenzándolo) por llegar a Colo Colo, pero no me importa, tengo muchos amigos de Colo Colo así que estoy tranquilo“, sentenció el formado en Universidad de Chile.

“Me da lo mismo el tema, me van a amenazar, está bien. Me da lo mismo, voy a cambiar mi teléfono“, sentenció entre risas, añadiendo que “los mensajes no seran de los hinchas de Colo Colo, así que no se preocupen”.

Además, el puntero aseguró que “soy hincha de Colo Colo desde niño y me voy a entregar el doble por este equipo. Mi familia es de Colo Colo, tengo muchos amigos de la Garra Blanca y desde chico que soy hincha“. Y sobre su pasado azul sentenció que “uno tiene que ser profesional en esta actividad. Si jugaba por la U tenía que dar lo máximo y estoy agradecido“.

“Desde niño quería venir y defender está camiseta. Quiero ser campeón acá, vengo con esa ilusión y quiero pelear la Copa Libertadores“, añadió el jugador que viene del Necaxa de México.

Sobre su relación con Pablo Guede, quien lo entrenó en Palestino, Maturana sentenció que “el técnico me conoce y me sacó un gran rendimiento cuando estuve en Chile y eso me motivó venir a Colo Colo. Allá en México, el entrenador no me conocía”.

Maturana es uno de los cuatro refuerzos albos para este segundo semestre, junto con Jorge Valdivia, Agustín Orión y Óscar Opazo.

