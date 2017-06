Murray no levanta en 2017: cae ante el 90º de la ATP en su debut de la temporada de pasto

El tenista australiano Jordan Thompson, 90 del mundo, dio este martes una de las mayores sorpresas que se recuerdan en el torneo ATP 500 de Queen’s al eliminar en primera ronda al británico Andy Murray, primera raqueta del ránking y vigente campeón del torneo.

Thompson llegó al cuadro principal del ATP World Tour 500 de Londres esta misma mañana, cuando Aljaz Bedene causó baja por una lesión de muñeca y fue repescado de la fase previa (“lucky loser”). Además, en febrero pasado perdió ante el chileno Nicolás Jarry en el Challenger de Morelos (México).

El joven australiano, de 23 años, se impuso contra todo pronóstico de Murray, quien buscaba su sexto entorchado en The Queen’s Club, por 7-6(2) y 6-2, en una hora y 43 minutos.

“Es el triunfo más importante de mi carrera. Andy es el número uno del mundo, el vigente campeón aquí y uno de mis ídolos. Es maravilloso haberle ganado aquí, en la pista central de Queen’s“, aseguró al término del encuentro un exultante Thompson, que en octavos de final se verá las caras con el estadounidense Sam Querrey, que se deshizo del “wild card” británico Cameron Norrie por 6-1 y 6-4.

En tanto, el australiano Thanasi Kokkinakis, número 698 del mundo, dio otra sorpresa en la segunda jornada del torneo de Queen’s al eliminar al canadiense Milos Raonic, tercer favorito, por 7-6(5) y 7-6(8).

Kokkinakis, que llegó al cuadro principal gracias a una invitación de la organización, necesitó dos horas y un minuto para apear a las primeras de cambio al finalista del pasado año en The Queen’s Club y Wimbledon y conseguir su primer triunfo ante un tenista dentro del top-10.

El joven australiano, mermado por las lesiones los últimos años, se verá las caras en octavos de final con el ganador del duelo entre el francés Nicolas Mahut y el ruso Daniil Medvedev.

Mientras que el español Feliciano López, número 32 del mundo, dejó fuera al segundo favorito, el suizo Stan Wawrinka, por 7-6(4) y 7-5, en una hora y 31 minutos.

López, finalista en The Queen’s Club hace tres años -cayó ante el búlgaro Grigor Dimitrov-, dio una de las sorpresas de la jornada en el suroeste de la capital británica y se deshizo de Wawrinka, reciente subcampeón en Roland Garros.

“Queen’s es uno de mis torneos favoritos, es un lugar muy especial. Obviamente sería maravilloso llegar de nuevo a la final, pero sé que falta mucho“, afirmó el tenista hispano.