Sebastián Martínez está a detalles de ser nuevo refuerzo de Huachipato

El volante Sebastián Martínez no pudo sumar minutos en el último torneo de Clausura 2017 con la Universidad de Chile. El ex capitán de selección chilena Sub 20 sólo fue citado en algunas ocasiones por el técnico Guillermo Hoyos, y por eso su salida del club era una de las opciones probables en el Centro Deportivo Azul.

Con ese escenario, equipos como Deportes Iquique y O’Higgins se mostraron interesados en contar con el futbolista formado en la U, pero ahora es Huachipato quien entró en la pelea por quedarse con los servicios de Martínez de cara al próximo torneo de Transición 2017.

En base a lo contado por radio Femenina de Concepción, Martínez no está completamente confirmado en el club de Talcahuano, pero si está a detalles de convertirse en un nuevo refuerzo. Esto, avalado en que la modalidad en la que podría llegar el mediocampista sería a través de una compra del porcentaje de su pase y no un préstamo desde la U, como ocurría con los otros dos casos mencionados.

El 100% de la carta de Martínez está tasada en $825 mil dólares estadounidenses según el sitio especializado Transfermarkt, y por eso los detalles que separan por el momento las tratativas, están ligados a los montos finales que tendría esta operación.

El Chino fue ascendido al primer equipo de los universitarios por el técnico Jorge Sampaoli en 2011, y desde ahí ha tenido una irregular participación alternando entre los titulares y reservas durante los últimos seis años.

Sin embargo, en el último semestre fue prácticamente borrado por Hoyos y no apareció en la cancha durante el título azul en el reciente Torneo de Clausura.

De esta manera, la partida de Martínez se suma a las bajas azules de Lucas Ontivero, Juan Leiva, Nicolás Ramírez, Nelson Espinoza y Mario Briceño. Todo esto, a la espera de lo que pase con Felipe Mora, que está cerca del Cruz Azul de México.