La UEFA aceptó a Leipzig y Salzburg en la próxima Champions League

El RB Leipzig alemán y el FC Salzburgo austríaco, ambos bajo la tutela del grupo Red Bull, fueron admitidos en la próxima Champions League, anunció este martes la UEFA.

La participación de uno de los dos clubes estaba puesta en duda ya que ambos pertenecen al mismo propietario, un hecho que se supone estaba prohibido en el máximo certamen continental.

Sin embargo, la UEFA estimó que ello no incumplía el artículo 5 del código que rige la competición y ambos elencos podrán ser parte de la próxima Champions, en la que el cuadro germano disputará por primera vez.

Para algunos observadores este artículo habría podido impedir la participación conjunta de los dos clubes en la misma competición.

La UEFA tomó esta resolución “después de una larga investigación y de varias modificaciones en la estructura de gobierno de ambos clubes“, afirmó el organismo europeo.

#RBL have officially been admitted into the @ChampionsLeague, after #UEFA made a decision on the matter today.

https://t.co/JsRtnn198t

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 20, 2017