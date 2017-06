Paseo Monumental: Jorge Valdivia disfrutó con su hijo en su retorno a Colo Colo

El nuevo periodo de Jorge Valdivia en Colo Colo ya comenzó. Luego que se confirmara su retorno a los albos tras 11 años, el Mago realizó este martes su primeras actividades como nuevo jugador del equipo de Pablo Guede.

El talentoso mediocampista, quien será presentado este miércoles, llegó pasadas las 13:00 horas al Monumental acompañado de su hermano, su hijo y su madre. Así, en familia, recorrió las instalaciones del recinto donde se formó y se dedicó a mostrárselas a su retoño Jorge, con quien fue al camarín y a las gradas del Monumental para tomarse fotografías.

Luego de 50 minutos de paseo, el talentoso Jorge Valdivia se retiró del estadio de Macul y adelantó que mañana será su presentación oficial. “Para qué me van a hacer preguntas hoy si mañana me van a preguntar lo mismo en la presentación“, dijo el Mago al retirarse a su hogar, no sin antes pasar por las canchas de entrenamiento para enseñarle a su hijo donde exhibirá su magia día a día.