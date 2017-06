Caroca responde las amenazas:"Entiendo sus descargos, pero no comparto la violencia"

“Caroca, te vamos a matar. No eres bienvenido en la U“. Esas fueron sólo algunas de las frases que le lanzó la barra de Universidad de Chile a Rafael Caroca y que generaron más de una polémica en el Centro Deportivo Azul. Apenas se supo que el mediocampista formado en Colo Colo se transformaría en nuevo refuerzo azul, los hinchas no lo tomaron nada de bien y le sacaron en cara su pasado albo.

Pero las duras amenazas no amedrentaron al ex Deportes Iquique y este miércoles fue presentado en el Centro Deportivo Azul como refuerzo confirmado de la U. Como era de esperar, el mediocampista tuvo que abordar los duros mensajes y amenazas de muerte que recibió por parte de los hinchas y no se escondió.

“En el club en todo momento me han mostrado apoyo y lo agradezco. Entiendo sus dichos, pero no comparto la violencia. Me voy a sacrificar día a día y trataré que cambien lo que piensan de mí. Estoy muy tranquilo, soy profesional y entiendo sus descargos, pero la violencia no le hace bien al deporte. Vengo a Universidad de Chile feliz y convencido”, señaló.

“Estoy convencido y feliz de la decisión que tomé. Es un gran desafío en lo personal, lucho día a día para tener estas posibilidades y cumplo algo importante que tenía en mente. Lo único que se me pasa por la cabeza es luchar día a día por el campeonato, entrenar de la mejor manera, y pelear por objetivos que lleven al éxito. Estoy muy tranquilo y entiendo los dichos de la hinchada, pero no comparto el tema de expresarse de esa manera, no ayuda en nada. Me voy a sacrificar día a día para cambiar esa imagen“, agregó.

Finalmente, Rafael Caroca se refirió a los dichos que le jugaron en contra con los hinchas de Universidad de Chile, cuando declaró ser “colocolino a muerte”. “Soy un agradecido de mi formación. Esos dichos se deben a mi inmadurez y hoy podría decir que hay que ser muy cuidadoso, uno no sabe las vueltas de la vida. Soy un agradecido de este club que confió en mí”, concluyó.

Además de la presentación de Rafael Caroca, Universidad de Chile también confirmó a Francisco Arancibia como nuevo refuerzo. A sus 20 años y tras pasos por O’Higgins y Palmeiras, el Pollito siguió los pasos de sus tíos Franz y Eduardo y fichó por los azules. Tras vestirse la camiseta de la U, el joven zurdo no escondió su alegría por llegar a un grande de Chile y señaló que “estoy muy contento de llegar a un club como Universidad de Chile, un gigante, es un gran paso en mi carrera y vengo a aportar mi granito de arena. Vengo a ser campeón y dejar al club en el lugar que se merece, ganar el campeonato”.

“Tengo que seguir trabajando para hacer goles y eso trabajo día a día. Es una alegría inmensa cumplir este sueño y ahora queda trabajar duro para que sea más lindo aún“, señaló el Colorado, concluyendo sobre los consejos que recibirá que “Jean (Beausejour) me conoce de hace mucho, es amigo de mis tíos y de la familia. Es lindo tener esa amistad porque ayudan mucho con sus consejos”.