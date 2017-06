Entre desprecios y arrepentimientos: los que renegaron de su pasado al cruzar de vereda en el fútbol chileno

En el fútbol no es asunto sencillo pasar de un equipo catalogado como “grande” a otro que cuente con esa misma denominación y que compita en el mismo país. Por ello, los movimientos de jugadores entre Colo Colo, la U y la UC siempre cargan con ingredientes que van más allá de lo netamente futbolístico.

Las fuertes rivalidades pasan la cuenta, pero aún más las declaraciones tajantes por parte de los propios futbolistas, como la de Nicolás Maturana, mediocampista formado en Universidad de Chile, quien este martes, en su presentación en Macul, no vaciló al declarar que es hincha de Colo Colo desde pequeño.

Evidentemente el zurdo no es el primero que enfrenta una situación que puede ser definida como renegar del pasado. Alonso Zúñiga, Marcelo Vega y Sebastián Rozental, entre otros, han sido protagonistas de experiencias similares. A continuación un detalle con los casos más destacados del último tiempo.

Nicolás Maturana

El mediocampista era una de las grandes esperanzas de la cantera de la U, pero en el equipo azul sólo mostró chispazos y tras su mejor semestre partió al Necaxa de México.

Después de un año con poca acción en Aguascalientes, Colo Colo lo repatrió y en su presentación en Macul sorprendió al declarar que “soy hincha de Colo Colo desde niño y me voy a entregar el doble por este equipo. Mi familia es de Colo Colo, tengo muchos amigos de la Garra Blanca y desde chico que soy hincha“.

Marcelo Vega

Jugó en varios clubes, pero logró cierta identificación con Colo Colo y Unión Española. Sin embargo en 2003, en su último año como profesional, sorprendió al fichar por la Universidad de Chile y al declarar lo siguiente: “agradezco la confianza que me han dado. Espero que la U salga campeón y que la gente vuelva al estadio. Quiero ver a esa hinchada que siempre he admirado. Tengo un sentimiento especial porque todos saben que desde niño he sido hincha de la U“.

Alonso Zúñiga

Formado en las inferiores de Colo Colo, su apego por el conjunto albo lo llevó a asegurar, de una forma muy vehemente, que nunca jugaría en el archirrival Universiadd de Chile. “A esa raza no voy. Además, ¿quién es la ‘U’?”, tiró.

Sin embargo, en 2006, tras un fugaz paso por el FC Vaduz de Liechtenstein, firmó contrato con los azules, donde tuvo que excusarse de sus polémicos dichos cuando era jugador albo. “La gente de la U es muy llana, muy solidaria y correcta. Yo conversé con gente de Los de Abajo, les di mis disculpas y en estos momentos tengo puras palabras de agradecimiento“, expresó.

Emilio Hernández

Surgió de la cantera azul y se ganó un espacio en el primer equipo de Universidad de Chile a punta de su buen nivel, el que lo llevó a ser figura en el título del Apertura 2009. Sin embargo, nunca logró un mayor apego con la hinchada de la U, pues trascendía su fanatismo por Colo Colo.

Y a comienzos de 2013, cuando cambió Unión Española por el Cacique, confirmó aquel sentimiento por los albos, al manifestar que “estoy feliz de llegar a Colo Colo y agradecido de que me abrieran las puertas. Es el día más feliz de mi vida“.

Nicolás Canales

Lo llamaban el sucesor de Mauricio Pinilla en Universidad de Chile, pero en la U mostró muy poco por partir muy joven a probar suerte a Europa. Después de defender varias camisetas, en 2013 cambió el Neftchi Baku de Azerbaiyán por Colo Colo. En su primer día como futbolista del Cacique no vaciló al declarar lo siguiente: “es un paso muy grande en mi carrera. Es un desafío muy importante jugar en el equipo más grande de Chile“.

Roberto Gutiérrez

El Pájaro siempre estuvo fuertemente vinculado a Universidad Católica, pese a vestir otras camisetas, incluso en el fútbol chileno. Por ello, el oriundo de Curacaví permanentemente ha manifestado su cariño por la UC, sin embargo cuando fichó por Colo Colo a mediados de 2011 declaró que llegar al Cacique “es un lindo desafío, es el club más grande de Chile y sabemos las obligaciones que tiene”. Pero cuando regresó a la precordillera en 2015, aseguró que “en Católica he vivido mis mayores alegrías“.

Yerson Opazo

Era una de las grandes apuestas juveniles de la Universidad de Chile a mediados de la década pasada, pero tuvo que buscar suerte en otros clubes por diferentes incovenientes. En 2009, tras buenas campañas en La Serena, fichó en Colo Colo y en su presentación en Pedrero fue enfático: “desde este instante, empiezo a sentir un cariño profundo por esta institución tan grande que me ha cobijado. Es un sueño pertenecer a este equipo que va a seguir peleando cosas importantes”.

Kike Acuña

Un caso distinto a los anteriores, porque sus declaraciones no se dieron en un contexto de presentación en un club. En 2014, cuando anunció uno de sus tantos retiros del fútbol, habló de su sentir por Universidad Católica y de su amargo paso por la U en 2007. “Sería lindo que mi retiro fuese con un partido ante Universidad Católica, pero es complicado, pues yo la cagué en irme a la U. Hay gente en la UC que no me lo perdonó nunca y se me cerraron todas las puertas. Mi intención siempre fue retirarme en San Carlos”.

Sebastián Rozental

“Siempre fui colocolino”, fue una frase con la que tuvo que lidiar el histórico cruzado durante muchos años de su carrera, después de su paso por el Cacique en 2001. “Es verdad que hasta los 15 años fui hincha de Colo Colo, porque mi papá me llevaba al estadio. Pero cuando llegué a la UC todo cambió y ahí mis sentimientos cambiaron para siempre“, explicó posteriormente el propio Rozental, quien además sentenció que “cuando volví a la UC en 2005 lo dije: fue un gran error llegar a Colo Colo”.

Pedro Morales

Campeón con Universidad de Chile en 2012, club donde ya había estado en 2007 y 2008, el mediocampista generó cierto vínculo con los azules y era el club al que quería volver tras su paso por el extranjero. Sin embargo, cuando retornó a Chile tras su paso en Vancouver Whitecaps lo hizo para fichar en Colo Colo y pese a que en un momento dijo que nunca jugaría por los albos, en su presentación no tuvo tapujos en declarar su gusto por fichar en el archirrival.

“Siempre que estuve en Canadá tenía la expectativa a futuro de volver a la U. La verdad que estoy contento acá (Colo Colo). Feliz de la oportunidad que me dieron, es un gran club y quiero aprovechar mi oportunidad (…) Es importante ganar los clásicos, la rivalidad es tremenda. ¿Celebra un gol contra la ‘U’? Yo creo que sí, es la pasión que uno siente por el fútbol. Son circunstancias, pero siempre me he caracterizado por ser respetuoso y se haría con respeto”, dijo en su presentación.

Mark González

En el mismo periodo de fichajes que llegó Pedro Morales, en el verano de 2017, otro ex jugador identificado con el rival arribó al Monumental: Mark González. En este no era con Universidad de Chile, sino que con Universidad Católica. Aunque en su segundo paso por la UC no se fue bien del club por su repentino fichaje en Sport Recife, el zurdo era un identificado con el conjunto de San Carlos de Apoquindo y llamó la atención su fichaje, más aún si en su momento había señalado que no jugaría en los albos.

Tras no rendir al nivel esperado en Brasil por sus lesiones, el Chico Mark volvió a Chile y pese a tener conversaciones con Carlos Heller para fichar en Universidad de Chile, finalmente recaló en Colo Colo. En su presentación declaró: “No había interés (de la UC) de traerme, estaban enfocados en otros jugadores. Tenía una opción concreta acá (Colo Colo). Si Católica no me quería en su momento, yo debo seguir trabajando, esto es así. Estoy contento de llegar a este club, se abrió la opción de venir y no lo pensé dos veces, es parte del fútbol. La gente no va entender que esto es un trabajo, pero el deporte es así”.