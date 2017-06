Los detalles y el monto que negocia la U para cerrar el fichaje de Martín Arenas

Universidad de Chile presentó este miércoles a sus primeros dos refuerzos de cara a la próxima temporada: Francisco Arancibia y Rafael Caroca. Así, los ahora ex O’Higgins y Deportes Iquique, se transforman en las nuevas caras del equipo de Guillermo Hoyos para el Torneo de Transición, a los que se suma el retorno de Rodrigo Echeverría, quien en la temporada pasada estuvo a préstamo en Everton.

Pero hubo uno que faltó en esta presentación: Martín Arenas. Es que, pese a que pasó los exámenes médicos junto a los nuevos refuerzos, el joven delantero de 20 años no pudo ser presentado, ya que aún están arreglando los últimos detalles de su contrato. En particular, la situación que atrasa el fichaje es el cobro por parte de Santiago Wanderers de los derechos formativos del ex Villarreal B, que, según lo pesquisado por El Gráfico Chile, alcanzan los 210 mil dólares.

“Martín nos interesa, es un delantero de buenas condiciones y un proyecto interesante. Le comenté la opción a Guillermo y le pareció una buena alternativa. Estamos definiendo cosas con los derechos de formación y vamos a definir bien eso en la semana paras contar con él. La otra semana esperamos llegar a buen puerto con Wanderers y reforzar el plantel con un delantero que nos ayudaría mucho en el torneo”, dijo el gerente deportivo de la U, Ronald Fuentes.

Arenas estuvo en Wanderers hasta el 2015 y luego fue traspasado como jugador juvenil al Submarino Amarillo, donde estuvo hasta la última temporada en España, jugando incluso por la filial del cuadro español.