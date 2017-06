Pablo Guede se lava las manos: "Yo no soy quien saca a Justo Villar"

El inicio de la pretemporada de Colo Colo no ha sido nada tranquilo y así quedó demostrado con los movimientos que hubo este miércoles en el Estadio Monumental. Además del primer entrenamiento de Jorge Valdivia con los albos y la posterior suspensión de su presentación, en Macul se vivió una complicada situación: el portero paraguayo Justo Villar fue desvinculado del club pese a tener contrato hasta mediados del próximo año.

La situación no cayó nada de bien en el Monumental y fue el técnico Pablo Guede quien tuvo que dar la cara para hablar de la salida del arquero

“Hablé con Justo y le comuniqué la decisión deportiva que iba a tomar, porque nosotros necesitábamos el cupo para un arquero. Ahí la directiva se pone en contacto con él y ven la decisión final. Yo le expuse las razones deportivas, pero eso no quería decir que él tenía que abandonar Colo Colo (…) Yo no soy quien lo saca, nunca le dije que no lo iba a inscribir para este semestre“, sostuvo el estratega, quien le traspasó toda la responsabilidad de la salida de Villar a los dirigentes de Blanco y Negro.

A pesar del liderato innato que tenía el arquero guaraní al interior del camarín, Guede intentó explicar que por el momento no puede “valorar lo que perderemos sin Justo. No soy quién para valorar si es justa o no la salida de Villar“. Además, el técnico aprovechó la oportunidad para confirmar que el club alargó las vacaciones del portero Paulo Garcés debido a que siguen en negociaciones para rescindir de su contrato.

Pero la polémica salida de Justo Villar no fue el único tema que tocó Guede y también tuvo el tiempo para alabar la contratación de Jorge Valdivia, quien será presentando este jueves a las 12:30 horas en el Estadio Monumental.

“Cómo no voy a estar contento, un jugador de las características de él es bienvenido en cualquier club del mundo(…) La exigencia en Colo Colo es siempre la misma, esté quien esté. La venida de Jorge nos puede facilitar un montón de cosas al momento de atacar, hay que completementarlo con los futbolistas que tenemos“, comentó el técnico.

Para finalizar, el estratega albo desmintió que tengan un trabajo especial de trabajo físico para Valdivia. “Primero tenemos que conocerlo y ver cómo se adapta al trabajo que nosotros tenemos planificado. Depende de cómo vaya el día a día. Lo mismo que pasa con Esteban Paredes, Julio Barroso, Pajarito, Luis Pedro Figueroa. Con Gonzalo Fierro por ejemplo no tenemos ninguno porque él va, va y va. Veremos cómo reacciona Valdivia”, concluyó Pablo Guede.