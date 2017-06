Hoyos defiende dichos de Johnny Herrera: "Eso es común en Argentina, amo su sinceridad"

“Darle la bienvenida y agradecerle de la inclinación al lado nuestro porque habla bien de la institución y gente que lo compone”, fue la bienvenida que le dio el técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, a Rafael Caroca y Francisco Arancibia, en su presentación como nuevos refuerzos del club para la próxima temporada.

Junto a eso, y en el marco de los dichos de Johnny Herrera sobre su predilección de jugar por la U antes que por la selección chilena, el entrenador agradeció su sinceridad y explicó que casos como esos pasan mucho en Argentina debido a la pasión que se vive en esa liga a nivel de clubes.

“En el caso de Argentina ocurre muchas veces, el jugar en Boca, en River significa mucha pasión y situaciones que te despiertan cosas. Simplemente amo esa sinceridad, te soy sincero para un país puede ser malinterpretada, pero el sentimiento del club es algo enorme pero él también un sentimiento por su país”, apuntó Hoyos en conferencia.

Por otra parte, el DT se refirió a lo que será el inicio de la temporada en el Centro Deportivo Azul y luego en La Serena, además de comentar la confirmada salida de Felipe Mora y la posible del volante Franz Schultz a préstamo.

“El día 2 de enero (2017) veníamos con toda la ilusión, el deseo de hacer las cosas lo mejor posible, hoy a cinco meses y monedas tenemos la misma ilusión, siempre con tranquilidad y prudencia, creciendo en el silencio que es el mejor aliado”, apuntó el entrenador azul.

“Lo de Felipe ya está. Con Franz no tengo la confirmación y hasta que no converse con él, no puedo hablar nada. Esto es un plantel rico en todos los aspectos, así que la base de este crecimiento son la sencillez dentro de este equipo”, cerró Hoyos.