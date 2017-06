Pizzi confirma a Alexis como titular y la ausencia de Bravo ante Alemania

Juan Antonio Pizzi, entrenador de la Selección chilena de fútbol, confirmó que Alexis Sánchez jugará ante Alemania, tras superar la molestia en el tobillo que lo dejó en la banca ante Camerún. Al mismo tiempo, aprovechó de descartar al capitán Claudio Bravo para el duelo de mañana en Kazán por la Copa Confederaciones de Rusia.

“Alexis está disponible, casi al límite. Participación no estuvo inconvenientes, terminó incluso mejor que como había empezado. Ha entrenado a la par, sin dolor, y los médicos me autorizan o no para usarlo. Lo que me han dicho es que está disponible y mañana será de la partida“, sentenció en conferencia de prensa, previo al cotejo con el campeón del mundo.

En esa línea, sobre Bravo, sentenció que “Claudio no va a estar para mañana. Para nosotros que Claudio esté acá es muy importante, indispensable, es nuestro capitán, el referente del grupo. Ha evolucionado favorablemente, cumpliendo los plazos que habían dado los médicos. Lo hemos visto más activo en los entrenamientos y en breve va a estar a disposición nuestra“.

Sobre el cuadro germano, Macanudo explicó que “es un equipo muy competitivo, con la estirpe y ADN del jugador alemán, muy prolijo en todas las facetas, con técnica depurada, físicos privilegiados, movimientos tácticos muy flexibles. A pesar de su juventud tiene la esencia de la selección que viene en 14 años en los primeros lugares. Todos los jugadores compiten en los mejores equipos del mundo, no me sorprende que el DT haya confiado en ellos porque son muy buenos”.

“Si bien la diferencia del partido con Australia fue mínima, no refleja la superioridad que hubo. Nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a Alemania y es difícil plasmar en el marcador el dominio“, añadió.

Además, al compararse con los germanos, dijo que “tanto Alemania como nosotros proponemos superar al rival y lo conseguimos en el trámite. En el resultado no siempre se refleja“.