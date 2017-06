Franz Schultz prepara su llegada a O'Higgins: "No saco nada con estar en la U si voy a jugar poco"

Los 1092 minutos que jugó en el torneo de Clausura con la camiseta de Universidad de Chile no lograron convencer a Franz Schultz. Pese a que siempre fue una alternativa para Guillermo Hoyos por su polifuncionalidad, este miércoles el volante confirmó que, tras una reunión con la dirigencia de Azul Azul, partirá a préstamo el próximo semestre para tener mayor regularidad y está muy cerca de arribar a O’Higgins.

“No sigo en la U, parto a préstamo estos seis meses. Hay una opción de ir a O’Higgins que es un muy buen club, con un técnico muy bueno y muy buena gente. Voy con la idea de sumar minutos en donde esté. No saco nada con estar en la U si voy a jugar poco“, sostuvo Schultz, quien está en la parte final de las negociaciones con el cuadro de la sexta región.

Con respecto a los 17 partidos que jugó con la U, el Coreano afirmó irse “tranquilo, porque gané un campeonato que no es una cosa menor. Di lo que más pude. Me voy por un tema mío, porque yo quiero jugar más, y no porque el club me mandó a préstamo“.

Para finalizar, el jugador de 25 años no escondió sus deseos de salir campeón con su nuevo equipo. “En el caso de que llegue a O’Higgins, llegaría a uno de los clubes más grandes de las provincias. Llevan cuatro torneos peleando en la parte alta de la tabla y sería lindo irme para allá y lograr un campeonato“, comentó Schultz, quien este miércoles se despidió de sus compañeros y funcionarios del CDA.