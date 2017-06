Wanderers exige dinero a la U por el fichaje de Martín Arenas

El inminente fichaje de Martín Arenas en Universidad de Chile es seguido de cerca en Santiago Wanderers. En Valparaíso, el promisorio futbolista realizó gran parte de sus divisiones inferiores, por lo que la directiva del Decano exigirá el pago de los derechos formativos correspondientes.

Si el apodado “Niño Maravilla de Barón” firma por el elenco comandado por Ángel Guillermo Hoyos, desde el Puerto harán efectiva su exigencia por el concepto de formación. “Pusimos en antecedente a la U que en caso de incorporarlo al primer equipo deberán cancelar los derechos de formación por seis temporadas”, explicó el director de la SA wanderina, Rafael González, en El Mercurio de Valparaíso.

Arenas era una de las grandes joyas de la cantera caturra, sin embargo en la Quinta Región no pudieron contar con su talento a nivel adulto, ni tampoco han podido recibir dinero por su formación. En 2015, cuando se apostaba a firmar un contrato como profesional en el Puerto, sorpresivamente pactó un vínculo con el representante Cristián Ogalde y de la mano de este emigró a las inferiores del Villarreal.

Y como su paso al Submarino Amarillo fue como juvenil y no como futbolista rentado, Wanderers no recibió pago de derechos formativos. Con su arribo a la U el escenario debería ser distinto, pero existe una chance que en el CDA también eviten el pago de los mencionados derechos. Los azules tienen la opción de inscribirlo como Sub 20 y no como profesional, lo que los libraría de pagar por su carta.

Pero Rafael González confía en las buenas prácticas de la U, pues la elusión de cualquier pago “iría contra el espíritu que hace algunas temporadas se adoptó en el Consejo de Presidentes para evitar la fuga de los jugadores más jóvenes, quienes hoy son tentados de manera casi instantánea por los representantes. No sería un buen escenario, ya que marcaría un precedente complejo para todos los clubes que forman jugadores“.

El monto que Wanderers reclama como derechos formativos en el caso de Martín Arenas asciende a 180 mil dólares, lo que se desglosa en 30 mil dólares por cada una de las seis temporadas en las que casi seguro nuevo jugador de la U estuvo en las divisiones inferiores del conjunto de Valparaíso (2009-2015).