Noir le dice adiós a la UC: "Fue un paso muy importante en mi carrera, ojalá pueda volver"

Ricardo Noir puso fin de forma definitiva a su ciclo como jugador de la Universidad Católica este jueves. El argentino fue a San Carlos de Apoquindo para firmar su finiquito y despedirse de quienes fueran sus compañeros durante la temporada 2016-2017. En dicho marco, el argentino expresó sus deseos de volver algún día a la precordillera.

“Para mí fue un año increíble. Me ha encantado estar en el club, en su momento manifesté mis ganas de quedarme. Es un ciclo que se cumple para mí. La pasé bárbaro. Seguramente voy a extrañar el entrenamiento, mis compañeros, el cuerpo técnico y la gente, que sentí un cariño muy especial de ellos”, declaró Tito en declaraciones al sitio oficial de Cruzados.

En ese mismo tenor, el jugador, que debe volver a Racing Club, elenco dueño de su pase, valoró su trabajo en Las Condes. “Me deja tranquilo porque creo que hice las cosas bien, por eso el reconocimiento. Agradecido, y ojalá que esto sea un hasta luego y no un adiós. Me han tratado un diez y ojalá en un momento pueda volver”, sostuvo Noir.

En los dos semestres en la UC, el Flecha consiguió dos títulos: el Apertura 2016 y la Supercopa. Sobre aquello comentó que “uno llega a un club con muchas expectativas y no piensa que las vas a cumplir tan rápido. Llegué y al mes y medio ganamos la Supercopa. Luego el Bicampeonato, que era algo que todo ansiábamos porque era el primero del club. No es fácil quedar en la historia“.

Noir también tuvo palabras especiales para los integrantes del plantel comandado por Mario Salas. “Es un gran grupo, muy humilde, donde todos tiran para el mismo lado. Hoy en la mañana cuando pasé a saludar me dijeron que me iban a echar de menos, y yo también. Me sentía muy cómodo. Estoy muy agradecido de mis compañeros”, dijo.

Por último, el formado en Boca Juniors le dedicó un mensaje a los hinchas de la Franja. “Fui un afortunado en el cariño que me tomó la gente. Fue un paso muy importante en mi carrera, ojalá pueda volver. La única palabra que me sale es agradecerles. Ojalá nos veamos pronto, sería algo lindo tanto para mí como para la gente”, expresó.