Se suma Villar: Los referentes que han salido por la puerta de atrás de Colo Colo

La lesión a la rodilla que arrastra desde el semestre pasado y la llegada de Agustín Orión a Colo Colo terminaron por sentenciar la salida de Justo Villar del cuadro albo. Este miércoles, el portero paraguayo arribó hasta el estadio Monumental para retirar sus cosas desde el camarín y despedirse de sus compañeros.

“Como sabrán, es una despedida y un agradecimiento a toda la gente alba, todos estos años que estuvimos acá, por las cosas buenas y malas que pasamos, las pasamos todos juntos”, sostuvo el arquero en un video de despedida a los hinchas albos quienes reaccionaron con molestia por su salida debido a que Villar tenía chapa de referente del plantel.

Pero esta no es la primera vez que Blanco y Negro termina de mala forma una relación con un ídolo del club. En la siguiente nota te entregamos en detalle todos los jugadores que han tenido en el último tiempo una polémica salida del Monumental tras entreveros con la dirigencia alba.

David Henriquez

“Yo no me fui del club:, a mí me echaron”, esta frase fue pronunciada por el ex defensa David Henriquez el año 2009, cuando rompió el silencio y habló sobre su polémica salida de Colo Colo a fines del 2007. A pesar de tener tres años de vínculo por delante, la dirigencia de Blanco y Negro aprovechó que los contrato prorrogables quedaron nulos y desvinculó a Henríquez. Uno de los motivos de su salida se basa en que la concesionaria no estaba para nada contenta con la labor que cumplió Henríquez como capitán en el tema de la negociación de los premios del plantel. “Empezaron los problemas con los premios, el último mes y medio no hablé con nadie de Colo Colo. Nadie se acercó, nadie me llamó. A veces cuando uno es capitán uno tiene que jugársela por sus compañeros”, comentó el ex jugador en ese tiempo a la radio ADN.

Arturo Sanhueza

A fines del 2010, otro de los referentes de Colo Colo salió del club. Tras cinco años como volante del cuadro albo, Arturo Sanhueza no soportó que el técnico Diego Cagna no lo tuviera como titular en el equipo, por lo que decidió aceptar el acuerdo de Blanco y Negro para así rescindir de su contrato seis meses antes de la fecha. “En esos momentos, el club estaba tomando decisiones que para mi entender no eran correctas. Yo no las compartía y, prácticamente, salimos todo (…) No compartía lo que estaba haciendo Diego Cagna. No soportaba estar en la banca de suplentes y se lo hice saber”, afirmó tres años más tarde el volante al diario La Tercera.

Miguel Riffo

“Me fui por la puerta trasera de Colo Colo, nadie me avisó”, esta declaración fue entregada por el ex central de Colo Colo, Miguel Riffo, quien salió del club en 2011. Pero los problemas de el ex jugador no empezaron ese año, sino que en 2009 cuando fue acusado como uno de los futbolistas que le “hicieron la cama” a Marcelo Barticciotto, quien lo cortó del plantel debido a que generaba un mal ambiente al interior del camarín. “Ese fue un tema muy delicado y duro para mí. De verdad me afectó mucho, me involucraron en algo falso, que nunca sucedió”, comentó Riffo, quien en ese momento fue fuertemente amenazado por un sector de la barra alba por sus acciones en contra del técnico.

Rodrigo Meléndez

Otra de las salidas polémicas de Colo Colo. El histórico volante Rodrigo Meléndez fue una de las “víctimas” que dejó el paso de Marcelo Barticcioto por el club. ¿El motivo? El volante en ese entonces fue sindicado como uno de los líderes del grupo de los “camilleros” que finalmente sacaron al técnico del cuadro albo. Tras varios años fuera del equipo, Meléndez confirmó su mala relación con el técnico y reveló que un atrasado en la pretemporada del 2009 desató la guerra entre él y el entrenador. “Se alzó un poco la voz, porque hubo terceros que quisieron poner multas, unos directivos, y eso a nosotros no nos gustó. De ahí partió todo un roce, nos trataron de camilleros. Quedó medio tirante el tema, no nos gustó la forma y seguramente a ellos tampoco”, afirmó el ex jugador a Fox Sports.

Luis Mena

A pesar de que hoy en día se desempeña como embajador de Colo Colo, el ex defensa no tuvo una buena salida del club como jugador. Blanco y Negro decidió no renovar el contrato de Mena debido a que no cumplía con los gustos del técnico Gustavo Benítez y de Juan Gutiérrez, en ese entonces director deportivo de Colo Colo. Además de anticipar el retiro de Mena, el cuadro albo quedó en deuda con una despedida masiva. “Han pasado dos meses desde que dejaste de ser futbolista y Colo Colo ni un candy le ha dado como reconocimiento”, afirmó hace algunos años su esposa a través de redes sociales.

Esteban Paredes

El paso por Colo Colo de Esteban Paredes no sólo ha tenido goles y abrazos, sino que también amarguras. En 2011, el delantero partió al fútbol mexicano luego que la dirigencia de Blanco y Negro no hiciera las gestiones necesarias para retenerlo en nuestro país. A pesar de que desde el Monumental intentaron dejar a Paredes como el culpable de que las negociaciones no llegaran a buen puerto, fue el propio jugador quien desmintió la información. “Me da mucha pena y rabia escuchar a nuestro presidente (en esos días, Carlos Tapia) decir que hicieron esfuerzos para que me quedara. Quiero aclarar que nunca hicieron una contraoferta, lo quiero dejar en claro para que la gente no piense que soy el verdugo”, afirmó en ese entonces el delantero quien regresó el 2014 a nuestro país.

Humberto Suazo

Sin duda una de las salidas más polémicas de los últimos años. Tras una fuerte discusión con el técnico José Luis Sierra, el delantero fue despedido por “incumplimiento grave del contrato” por faltarle el respeto al cuerpo técnico albo tras ser sustituido en el duelo ante San Marcos de Arica. Tras un extenso juicio, Blanco y Negro fue condenado a pagarle 370 millones de pesos al delantero por despido injustificado. “No fue la manera adecuada de mi despido. Eso llevó a que otros clubes dudaran de contratarme por los problemas como persona que tuve con Colo Colo”, comentó durante el juicio el hoy delantero de San Antonio Unido.