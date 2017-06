Conoce el calendario completo del Torneo de Transición 2017

Primera fecha (30 de julio)

Universidad Católica vs. Universidad de Concepción

Deportes Temuco vs. O’Higgins

Curicó Unido vs. Universidad de Chile

Deportes Iquique vs. Everton

Santiago Wanderers vs. Unión Española

Audax Italiano vs. Palestino

San Luis vs. Huachipato

Colo Colo vs. Deportes Antofagasta

Segunda fecha (6 de agosto)

Unión Española vs Universidad Católica

O’Higgins vs. Colo Colo

Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique

Everton vs. San Luis

Universidad de Concepción vs. Santiago Wanderers

Huachipato vs. Audax Italiano

Palestino vs. Curicó Unido

Universidad de Chile vs. Deportes Temuco

Tercera fecha (13 de agosto)

Universidad Católica vs Everton

O’Higgins vs. Unión Española

San Luis vs. Universidad de Chile

Palestino vs. Colo Colo

Audax Italiano vs. Deportes Iquique

Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta

Curicó Unido vs. Santiago Wanderers

Deportes Temuco vs. Huachipato

Cuarta fecha (20 de Agosto)

Santiago Wanderers vs Universidad Católica

Everton vs. O’Higgins

Unión Española vs. San Luis

Deportes Antofagasta vs. Palestino

Deportes Iquique vs. Curicó Unido

Universidad de Chile vs. Huachipato

Colo Colo vs. Universidad de Concepción

Audax Italiano vs. Deportes Temuco

Quinta fecha (27 de agosto)

Universidad Católica vs Curicó Unido

O’Higgins vs. Deportes Antofagasta

Colo Colo vs. Universidad de Chile

Santiago Wanderers vs. Deportes Iquique

Palestino vs. San Luis

Deportes Temuco vs. Everton

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano

Huachipato vs. Unión Española

Sexta fecha (10 de septiembre)

Audax Italiano vs. Universidad Católica

Universidad de Chile vs. O’Higgins

Deportes Iquique vs. Colo Colo

San Luis vs. Santiago Wanderers

Everton vs. Palestino

Deportes Antofagasta vs. Huachipato

Unión Española vs. Universidad de Concepción

Curicó Unido vs. Deportes Temuco

Séptima fecha (24 de septiembre)

Deportes Temuco vs. Universidad Católica

Huachipato vs. Deportes Iquique

Colo Colo vs. San Luis

Universidad de Chile vs. Everton

Santiago Wanderers vs. Audax Italiano

Antofagasta vs. Unión Española

O’Higgins vs. Palestino

Universidad de Concepción vs. Curicó Unido

Octava fecha (1 de octubre)

Unión Española vs. Universidad de Chile

Universidad Católica vs. Colo Colo

Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Audax Italiano vs. Everton

Huachipato vs. Santiago Wanderers

San Luis vs. O’Higgins

Deportes Iquique vs. Universidad de Concepción

Palestino vs. Deportes Temuco

Novena fecha (15 de octubre)

Antofagasta vs. Universidad de Chile

Universidad Católica vs. Deportes Iquique

Deportes Temuco vs. San Luis

Colo Colo vs. Santiago Wanderers

O’Higins vs. Audax Italiano

Palestino vs. Unión Española

Everton vs. Curicó Unido

Universidad de Concepción vs. Huachipato

Décima fecha (22 de octubre)

Audax Italiano vs. Colo Colo

Huachipato vs. Universidad Católica

San Luis vs. Deportes Antofagasta

Santiago Wanderers vs. Everton

Curicó Unido vs. Unión Española

Universidad de Chile vs. Palestino

Universidad de Concepción vs. O’Higgins

Deportes Iquique vs. Deportes Temuco

Undécima fecha (29 de octubre)

Deportes Temuco vs. Colo Colo

Universidad de Chile vs. Universidad Católica

Unión Española vs. Deportes Iquique

Curicó Unido vs. San Luis

O’Higgins vs. Santiago Wanderers

Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano

Palestino vs. Huachipato

Everton vs. Universidad de Concepción

Duodécima fecha (5 de noviembre)

Universidad Católica vs San Luis

Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile

Deportes Temuco vs. Deportes Antofagasta

Huachipato vs. Everton

Colo Colo vs. Unión Española

Universidad de Concepción vs. Palestino

Audax Italiano vs. Curicó Unido

Deportes Iquique vs. O’Higgins

Décimotercera fecha (26 de noviembre)

O’Higgins vs. Universidad Católica

Everton vs. Colo Colo

Palestino vs. Deportes Iquique

Deportes Antofagasta vs. Santiago Wanderers

Universidad de Chile vs. Audax Italiano

Curicó Unido vs. Huachipato

San Luis vs. Universidad de Concepción

Unión Española vs. Deportes Temuco

Décimocuarta fecha (3 de diciembre)

Universidad Católica vs Curicó Unido

Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile

Everton vs. Deportes Antofagasta

Deportes Iquique vs. San Luis

Audax Italiano vs. Unión Española

Colo Colo vs. Curicó Unido

O’Higgins vs. Huachipato

Santiago Wanderers vs. Deportes Temuco

Décimoquinta fecha (10 de diciembre)

Deportes Antofagasta vs Universidad Católica

Huachipato vs. Colo Colo

Universidad de Chile vs. Deportes Iquique

Unión Española vs. Everton

Palestino vs. Santiago Wanderers

San Luis vs. Audax Italiano

Curicó Unido vs. O’Higgins

Deportes Temuco vs. Universidad de Concepción