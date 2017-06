En Colo Colo aseguran que Carabineros confundió a Pavez con un traficante y por eso le dispararon

Aún sigue el revuelo por la detención de Esteban Pavez durante la madrugada de este miércoles cuando tras chocar a un taxi, se dio a la fuga en estado de ebriedad obligando a Carabineros a disparle a los neumáticos de su vehículo para frenar la huida.

Luego de ser dejado en libertad -donde quedó citado al tribunal por el delito de manejo en estado de ebriedad simple- el jugador dio una conferencia de prensa donde ofreció las disculpas por el incidente.

Sobre el incidente en las calles de Ñuñoa, Colo Colo entregó más detalles y aclararon por qué le dispararon. Una fuente del club reveló a El Mercurio que “Carabineros buscaba a un traficante que circulaba en un vehículo parecido al de Esteban, pero como él cometió el error de no detenerse, le dispararon. Lo que no quiere decir que no se equivocó”

En tanto, el fiscal de la Zona Metropolitana Oriente explicó que “lo que nos informó Carabineros fue que un taxista denunció que un vehículo de similares características circulaba, sospechosamente, a exceso de velocidad. En el patrullaje dieron con el auto de Pavez, que tenía un neumático pinchado porque ya había chocado, y al no detenerse, le dispararon. Del caso de un traficante no fui informado”

Respecto al futuro de Pavez, en Colo Colo esperan venderlo lo antes posible, aceptando sí aceptarán la oferta desde Qatar, apurando su salida de Macul.