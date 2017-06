Federer accede a semifinales en Halle y enfrentará al verdugo de Jarry en Roland Garros

El suizo Roger Federer logró este viernes su pase a las semifinales del Torneo de Halle (Alemania) al vencer al jugador local y vigente campeón Florian Mayer por 6-3, 6-4.

El actual número 5 del circuito, que prepara en la hierba de Halle el torneo de Wimbledon, su gran objetivo para esta temporada, se medirá en siguiente ronda al ruso Karen Khachanov (38º), que se deshizo de su compatriota Andrey Rublev por 7-6 (10/8), 4-6, 6-3.

En otros resultados de los cuartos de final Karen Khachanov (RUS) venció a Andrey Rublev (RUS) 7-6 (10/8), 4-6, 6-3, mientras que Richard Gasquet (FRA) a Robin Haase (NED) 6-1, 3-6, 6-1

El torneo alemán de Halle se disputa sobre hierba y reparte 1.836.660 euros en premios.

How Federer booked his place in his THIRTEENTH Halle semi-final 👏#GerryWeberOpen pic.twitter.com/k6vyv7LwWh

— Tennis TV (@TennisTV) June 23, 2017