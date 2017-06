Primera fecha del Transición tendrá duelo con morbo: Colo Colo ante Antofagasta de Paulo Garcés

A cinco semanas de que inicie el torneo de Transición, la ANFP dio a conocer el fixture oficial del certamen que dará inicio a fines de julio con 15 fechas en lo que será el último certamen corto del fútbol nacional, ya que en 2018 volverán los campeonatos largos de 30 fechas con dos ruedas.

Y la primera jornada del Transición tendrá un partido con mucho ingrediente, ya que Colo Colo se medirá a Antofagasta en el Monumental, el rival que le quitó la opción al Cacique de ser campeón del pasado Clausura en la penúltima fecha con un empate a un gol, permitiendo que la U lo superara en la tabla y finalmente festejara la estrella 18.

Además, el equipo puma contará con Paulo Garcés en el arco, el cuestionado arquero albo que terminó su vínculo con el club tras la serie de errores que cometió durante el primer semestre.

En esa misma jornada también destacan el debut del campeón Universidad de Chile visitando al recientemente ascendido Curicó Unido. Mientras que Universidad Católica recibirá en San Carlos de Apoquindo a la Universidad de Concepción.

En lo que se refiere a los clásicos, el primero será en la fecha 5 entre Colo Colo y la U, quienes se enfrentarán el 26 o 27 de agosto en el Estadio Monumental.

En tanto, para la fecha 8 quedó el pleito entre el cuadro de Mario Salas ante los albos en San Carlos de Apoquindo, el 30 de septiembre o el 1 de octubre.

Para finalizar, el clásico universitario fue programado para la undécima fecha, con la U siendo local ante la UC en el Nacional, el sábado 28 o el domingo 29 de octubre.

Programación de la primera fecha del Transición

Curicó Unido vs. Universidad de Chile

Colo Colo vs. Antofagasta

Deportes Iquique vs. Everton

Santiago Wanderers vs. Unión Española

Audax Italiano vs. Palestino

Deportes Temuco vs. O’Higgins

San Luis vs. Huachipato

Universidad Católica vs. Universidad de Concepción