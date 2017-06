Barcelona pone sus millones para quedarse con una de las figuras del fútbol chino

En China milita el nuevo deseo del poderoso Barcelona. El conjunto catalán decidió poner sus millones sobre la mesa para conseguir el fichaje del mediocampista brasileño Paulinho, quien forma parte de las filas del Guangzhou Evergrande, uno de los elencos más importantes del fútbol asiático.

Y fue el propio futbolista el que confirmó que ya existen negociaciones para unirse al cuadro culé. “Hubo contacto con mi representante, sí, hubo una oferta y todo eso lo están hablando. Me encuentro en un momento muy feliz en mi vida y en mi carrera y es difícil decidir en un momento como este”, dijo el seleccionado brasileño en Globoesporte.

Dudar de fichar en el Barça suena irrisorio, pero Paulinho expresó que “son muchas cosas que tengo que poner en la balanza para tomar mi decisión, y una de las decisiones es mi felicidad. En primer lugar está el momento que estoy viviendo, la vida que yo y mi esposa llevamos en China … Nos gusta demasiado el lugar“.

“Está el momento que estoy viviendo en el club, con conquistas, con confianza, disputando el título del fútbol chino, la Liga de Campeones, la Copa de China, entonces de verdad no lo sé. Me siento muy feliz de estar discutiendo una situación con un gran club que es el Barcelona, creo que eso no tiene precio”, prosiguió.

Además, el volante de 28 años comentó que “desde que se inició esa conversación hablo con mi representante cada dos días prácticamente para saber detalles de lo que tiene y de lo que no tiene. No hay plazo para decir sí o no, incluso porque tiene que existir la conversación entre Barcelona y Guangzhou, pero que la principal respuesta es la mía“.

Paulinho, quien se ganó un puesto de titular en el Scratch durante el exitoso proceso de Tite, ha jugado en Audax Sao Paulo (2006 y 2008-2009), FC Vilnius (2006-2007), LKS Lodz (2007-2008), Bragantino (2009-2010), Corinthians (2010-2013), Tottenham Hotspur (2013-2015) y el ya mencionado Guangzhou Evergrande (2015 a la fecha).