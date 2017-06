El fuerte mensaje de Hamilton a Vettel: "Si es un hombre, que lo demuestre cara a cara"

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, a catorce puntos del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), declaró, tras acabar quinto el Gran Premio de Azerbaiyán, que quiere “hablar en la pista y ganar este campeonato de buen modo”, en referencia a su incidente con el anterior.

“Puedo asegurar que no le hice un ‘brake test’ (frenar más de lo debido con el coche de seguridad en pista cuando circulaba primero en carrera) a Sebatian. Controlé el ritmo con la presencia del ‘safety car’ y, al igual que en las otras reanudaciones, ralenticé el ritmo en el mismo punto, en la entrada a la curva 15“, explicó Hamilton, de 32 años.

“En ese punto, depende de mí controlar el ritmo; y en ese momento sentí un golpe por detrás“, comentó el excéntrico y espectacular campeón inglés, que el sábado mejoró, elevándola a 66, la segunda mejor marca histórica de ‘poles’ del mítico brasileño Ayrton Senna -al igual que él, triple campeón mundial-, fallecido en 1994 durante el Gran Premio de San Marino, en Imola (Italia).

Vettel justificó su comportamiento tras lo ocurrido sentenciando que “La F1 es para adultos. No tiene sentido frenar. No estoy de acuerdo con la sanción, nos tendrían que haber castigado a los dos”. Añadió que “no frené a propósito, como en los otros inicios, frené en el mismo sitio. Él se durmió y se pegó a mí. Ese no fue un problema para mí. Lo que sí es un problema es situarse al lado de uno y conducir hacia mí. Es una vergüenza. Creo que se ha avergonzado a sí mismo hoy“.

Mientras que el inglés, cuando supo de esas palabras, reclamó que “sienta un mal precedente. Es malo para los pequeños que nos ven conducir y comportarnos. Han visto cómo se ha comportado hoy un tetracampeón del mundo. Espero que eso no se refleje en las categorías más jóvenes“.

“Si quiere probar que es un hombre, creo que debería hacerlo fuera del auto cara a cara. Íbamos despacio, si hubiéramos ido más rápido podría haber sido mucho peor“, expresó.

“Pero eso no fue lo importante para mí; todo el mundo vio claramente lo que sucedió después. Todos los chicos jóvenes se fijan en nosotros, como campeones que somos; y somos un ejemplo para ellos. Y no creo que éste sea el comportamiento que se espera de un múltiple campeón“, cerró.