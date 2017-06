Arquero ocupó hasta un torpedo para ser el héroe de Alemania en la Eurocopa Sub 21

El arquero de la selección sub 21 de Alemania, Julian Pollersbek, se transformó en la gran figura de su selección en la semifinal de la Eurocopa Sub 21. Luego que los alemanes igualaran a dos tantos ante Inglaterra en el tiempo regular y no pudieran sacarse ventajas en el alargue, todo tuvo que definirse en la tanda de penales y ahí el guardameta fue clave al tapar dos disparos.

Pero lo que más llamó la atención fue el método que utilizó para adivinar dónde tirarse: recurrió a un papel guardado en el calcetín con información sobre cómo pateaban los ingleses. Con su torpedo logró contener los remates de Nathan Redmond y Tammy Abraham. La artimaña le dio a los teutones el paso a la final de la Eurocopa de la categoría, que se disputa en Polonia, y ahora enfrentarán por el título a España, quienes superaron por 3 a 1 a Italia en la otra semifinal.

Esta llamativa estrategia recordó a un histórico golero de Alemania que patentó esta movida: Jens Lehmann. El ex arquero del Arsenal usó el mismo plan en el Mundial de 2006 ante Argentina, por los cuartos de final, y tuvo un rotundo éxito al darle el paso a su selección a la semifinal, donde cayeron ante Italia, la posterior campeona.