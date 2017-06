Carlos Carmona emocionó hasta las lágrimas a un pequeño hincha del Atlanta United

Dicen que las penas del fútbol se pasan con fútbol y eso está haciendo Carlos Carmona. Luego de perder terreno en la selección chilena y no ser considerado para la Copa Confederaciones, pese a tener una oportunidad de mostrarse en la China Cup, el mediocampista se enfocó en seguir consolidándose en el Atlanta United, club al que llegó a principio de año y donde ha sido constantemente titular.

Por eso, mientras la Roja se luce en el torneo de campeones, el volante lo hace con el equipo estadounidense en la Lamar Hunt U.S Open Cup, torneo que comenzó a jugarse en 1914 y donde se enfrentan todos los afiliados a la Federación de Fútbol de Estados Unidos, incluidos los que militan en la Major League Soccer (MLS), como el caso del Atlanta United, los profesionales de otras ligas y también los amateur.

En el histórico torneo, el equipo dirigido por Gerardo Martino ya está en los octavos de final tras vencer por 1 a 0 a Colorado Rapids, con la presencia de Carmona como titular y durante los 90 minutos. Precisamente, tras ese encuentro, el chileno captó la mirada de los hinchas y un pequeño niño lo llamó a gritos para conseguir su camiseta. El nacional no dudó en cumplir el deseo del fanático y lo hizo emocionarse hasta las lágrimas.

When you meet your hero AND he gives you his jersey 😊❤️ pic.twitter.com/gEETqlfN8n

— Atlanta United FC (@ATLUTD) June 27, 2017