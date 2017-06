Parot se mantiene en la UC: "Por ahora, mi presente y futuro es Universidad Católica"

El lateral cruzado Alfonso Parot se refirió este martes a la posible partida de Universidad Católica, frente a la serie de rumores que lo ligan a clubes del extranjero.

El futbolista formado en la UC no se nubla por este hecho y “por ahora” se mantiene totalmente enfocado en lo que va a pasar con el elenco que dirige Mario Salas en este semestre.

“Yo no manejé nada, eso lo ve mi representante, no me ha dicho nada concreto, por ahora mi presente y futuro es Universidad Católica, del resto no manejo nada. Estoy feliz, es mi casa, me siento súper bien, tengo contrato para rato“, sentenció en conferencia de prensa.

Sin embargo, Parot reconoce que “obviamente están las ganas de vivir una experiencia afuera, pero estoy muy contento, no estoy apurado”.

De la pretemporada, el zurdo expresó que los trabajos que están realizando en Marbella “es un periodo en que nos ponemos a punto en lo físico y un par de cosas tácticas. Ya tenemos claro el sistema de juego, lo manejamos a la perfección“.

“Voy a hacer todo lo posible para seguir de la misma forma, mantener el nivel. Estoy tranquilo, enfocado en hacer una buena pretemporada“, añadió.

Además, analizó lo que será la Supercopa de Chile ante Colo Colo, que se jugará en tres semanas: “Es un partido lindo, ya lo vivimos con Universidad de Chile y ahora será con Colo Colo. Esperamos ganarla, pero por ahora vamos paso a paso. Trabajamos para las tres competencias del semestre, pero por ahora pensamos en Rangers“.

Lobos quiere más

Otro de los jugadores cruzados que asistió a conferencia de prensa fue el volante Carlos Lobos, quien este semestre está llamado a ser el juvenil encargado de cumplir con la regla Sub 20. En el torneo de Clausura por ejemplo, el jugador sumó 640′ y fue el juvenil de la UC que más participaciones tuvo en el último campeonato.

“Me he sentido muy bien, para llegar de la mejor manera al torneo, que es importante. Estoy entrenando para esto, dando lo mejor de mí en la pretemporada para poder quedarme con el puesto. Los objetivos de Católica es ganar todos los torneos, estamos mentalizados y entrenando para quedarnos con los tres torneos que tenemos este semestre“, sostuvo el juvenil.

Con respecto a la pretemporada del equipo en Marbella, Lobos afirmó que estos días fuera de Santiago “sirven mucho porque nos unimos como grupo, es otro aire. Se echa de menos a la familia, pero sirve para unirnos y sacar lo mejor de sí mismo, para llegar bien al torneo”.