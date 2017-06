Premios de la NBA: Westbrook es el MVP y Brogdon fue el novato del año

El base Russell Westbrook, de los Thunder de Oklahoma City, como ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP), encabezó la lista de los galardonados en la primera ceremonia conjunta que se realiza en la historia de la NBA.

La elección de Westbrook, que superó en la votación final al escolta James Harden, de los Rockets de Houston, su excompañero en los Thunder, y al alero Kawhi Leonard, de los Spurs, era algo que se esperaba.

Mientras que la gran sorpresa la dio el escolta Malcolm Brogdon, de los Bucks de Milwaukee, un jugador seleccionado en la segunda ronda del sorteo universitario de 2016, que fue elegido como Novato del Año.

Brogdom superó en la votación al pívot camerunés Joel Embiid, al ala-pívot croata Mario Saric, ambos compañeros con los Sixers de Filadelfia.

"I can't say thank you enough. Love you guys."@russwest44 gets emotional thanking his parents during his #KiaMVP speech. #NBAAwards pic.twitter.com/MJwDDVQgT7

— NBA on TNT (@NBAonTNT) June 27, 2017