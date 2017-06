El objetivo en Colo Colo del polifuncional Opazo: "Ser campeón en todos los torneos"

Colo Colo tuvo este miércoles su primer partido de pretemporada en La Serena y venció sin apelaciones por 4 a 0 al equipo local. Además de servir para entrenar en un encuentro de dos tiempos de media hora, el partido le sirvió a Pablo Guede para sacar conclusiones y a los refuerzos para mostrarse de cara a ganarse un puesto para el Torneo de Transición y la Copa Chile.

Uno que aprovechó el encuentro y demostró sus polifuncionales cualidades fue Óscar Opazo. El Torta ingresó como lateral en el primer tiempo, pero en el complemento se adelantó para quedar como puntero y aprovechar su posición para anotar el 4 a 0 definitivo ante los Papayeros.

Tras el encuentro, se mostró confiado y esperanzado en poder lograr una camiseta de titular: “no he conversado de posiciones, hoy lo hice de lateral y en el segundo partido lo hice como puntero. Vengo a aportar en la posición que me toque y donde me asignen daré el máximo. Consolidarme como titular no será fácil, porque hay mucha competencia, pero vengo a pelear el puesto. El objetivo en lo grupal está claro: salir campeón en todos los torneos que enfrentamos“, dice en la concentración en la cuarta región.

Sobre su adaptación en Colo Colo, el ex jugador de Santiago Wanderers aseguró que “me recibieron muy bien, es un grupo muy acogedor. Esperamos rendir en los próximos partidos que nos toquen enfrentar“, señala.

“Nos hemos sentido cada vez mejor en la pretemporada, hemos ido soltando los pies a medida que pasa el trabajo”, relata Opazo optimista de cara a los duelos que se avecinan a Colo Colo. Los próximos desafíos serán el 5 de julio frente a Coquimbo Unido, en su primer amistoso oficial, para luego enfrentar nuevamente a La Serena por la ida de la primera fase de Copa Chile, el 9 del mismo mes.