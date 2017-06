Ronaldo sobre Cristiano: "Estoy casi seguro que se quedará en Real Madrid"

Ronaldo es considerado uno de los mejores delanteros de la historia, por lo tanto es voz más que autorizada para analizar el incierto presente de Cristiano Ronaldo, quien podría partir de Real Madrid. Además, el brasileño conoce muy bien al cuadro español, donde fue figura, y todo lo que significa este club.

En entrevista con el medio italiano La Gazzetta dello Sport, el ex jugador fue tajante sobre la permanencia de CR7 al afirmar que “estoy casi seguro de que Cristiano se quedará en Madrid. Un jugador que marca 50 goles por año es una seguridad demasiado grande, no se puede renunciar a eso. Los grandes jugadores siempre deciden. Pero a pesar de que no conozca bien las razones de su malestar, no creo que haya un equipo que pueda tratar mejor a Cristiano que el Real Madrid”.

El actual embajador mundial del club español también se refirió al técnico de la Casa Blanca, Zinedine Zidane: “Si juegas bien, como Zidane lo hacía, significa que tienes el fútbol dentro. Él tenía disciplina, estudiaba fútbol durante su carrera de jugador y esto le sirvió para saber gestionar un grupo difícil y una hinchada exigente como lo es la del Madrid”, aseguró.

Luego, complementó que “honestamente no pensaba que pudiera ganar dos Ligas de Campeones consecutivas. Pero si hay una persona en el mundo que merece haberlo conseguido, esa es Zidane”.

Para cerrar, el ex seleccionado brasileño comentó su actual función y sus planes a futuro. “Me explico así: Yo soy un dios en Madrid. Florentino Pérez acaba de renovar mi contrato de un año como embajador del Real y no hay necesidad de explicar lo que significa este club. También me siento preparado para una experiencia diferente, vamos a llamarlo gestión, y por eso estoy considerando la compra de una sociedad en Segunda División. Hay un par de opciones y me gustaría probarme a mí mismo”, puntualizó.