Jarry tras clasificar a su segundo major seguido: "Va a ser muy especial jugar Wimbledon"

Nicolás Jarry logró un nuevo hito en su promisoria carrera, al clasificar a su segundo major seguido en Wimbledon, luego de haber hecho lo mismo en Roland Garros hace un mes.

El nieto de Jaime Fillol derrotó en la última ronda de la fase previa al estadounidense Dennis Novikov por 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 para meterse nuevamente en un cuadro principal de un Grand Slam, un hecho que lo puso muy contento, pero que tendrá un motivo especial.

Esta vez no solo Jarry logró esta hazaña, también su compatriota y amigo Christian Garín consiguió un boleto en el main draw del torneo más importante del tenis mundial. “De nuevo, los dos ganamos de nuevo. Wow. Por supuesto, estoy muy feliz por los dos, hemos tenido momentos muy difíciles“, dijo a la página oficial de Wimbledon.

Esto porque ayer, los dos jugadores chilenos ganaron sus partidos de segunda vuelta al mismo tiempo. Hoy la historia casi se repite, pero solo lo separaron apenas cinco minutos entre los dos duelos.

Sobre Garín, Jarry comentó que “se fue de Chile para entrenar solo en España en la academia de Rafael Nadal. Desde un inicio supe que iba a ser una gran decisión para él, por todo lo que significa“.

“Él tenía mucha presión en Chile y por eso estoy muy feliz por él. Ahora va a jugar su primer main draw en un Grand Slam, en mi caso estoy muy contento porque jugaré mi segundo major seguido. Va a ser muy especial jugar Wimbledon e ir al All England para jugar por primera vez allá“, sentenció.

Y de su experiencia en el pasto, la primera raqueta nacional explicó que “no estoy acostumbrado a jugar en esta superficie. Antes de venir acá no tenía la confianza para hacerlo, solo tuve un partido cuando era junior y no sabía cómo jugar en pasto. Desde entonces he mejorado muchísimo con mi entrenador, tácticamente y también con mis tiros. Ahora funciona bien y superé esa etapa“.