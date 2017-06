Fin de un sueño azul: un abatido Walter Montillo anunció su retiro del fútbol

Los hinchas de Universidad de Chile soñaban con ver nuevamente de azul a Walter Montillo. Sin embargo, el futbolista que brilló en la U entre 2008 y 2010 anunció su retiro del fútbol profesional a raíz de una serie de lesiones que lo afectaron durante el primer semestre del año en curso.

El transandino, de 33 años, dio una conferencia de prensa este jueves en el estadio Nilton Santos, en la que explicó los términos en que finalizó contrato con el Botafogo y comentó los motivos que lo llevaron a decidir poner fin a su carrera profesional.

“Fueron 15 años de carrera muy buenos como para seguir con una cosa que sé que no saldrá bien. Prefiero quedarme con lo bueno. No tengo el ánimo como para entrar a un pabellón y enfrentar una cosa que no saldrá bien”, explicó.

Entre lágrimas, quien surgiera de las divisiones inferiores de San Lorenzo manifestó que “para el club y para mí es una decisión correcta“. Además, dejó en claro que no cobrará el salario que le restaba por contrato.

Montillo se sumó a comienzos de 2017 a Botafogo, pero su paso por el Fogao estuvo marcado por las lesiones. Cinco de carácter muscular en apenas un semestre le impidieron ser el aporte que se esperaba en el conjunto de Río de Janeiro.

Un problema en el muslo derecho lo marginó por un largo período, pero una lesión en la pantorrilla, sufrida recién el lunes (hace tres días) sentenció su decisión. En la derrota 2-0 de Botafogo como local ante Avaí, la Ardilla entró como titular, pero tuvo que salir a los 8 minutos y ahí concluyó su carrera.

Sueño frustrado

Al igual que varios ídolos que han dejado huella en diversos equipos nacionales, la noticia del posible retorno de Walter Montillo a la Universidad de Chile siempre provocó mucha ilusión entre los fanáticos azules. Y si bien las especulaciones siempre entraron en juego, en el segundo semestre 2016 hubo una chance clara.

“Me ofrecí para volver a la U con contrato vigente y resignando salario. La dirigencia no me dio lugar ni me lo está dando”, publicó el propio jugador en su cuenta de Twitter en noviembre del año pasado. Ahí se comenzó a gestar una distancia irreparable con la directiva encabezada por Carlos Heller.

Montillo tenía decidido abandonar el Shandong Luneng de China a fines de 2016 y regresar a Sudamérica a comienzos de 2017, cuando terminara su vínculo con los chinos. Según sus propias palabras, su prioridad siempre fue la U, pero aquello no se pudo concretar por desencuentros con Azul Azul.

“Yo había dicho que después de China iba a volver, pero bueno, por la negativa del presidente o del cuerpo técnico de ese momento, tuve que buscar a otros lados (…) se empezaron a inventar cosas para tratar de tirarme a la hinchada en contra. Pero estoy muy tranquilo. Ni llegamos a hablar de números, ni se acercaron a mí”, explicó en enero pasado en Radio ADN, cuando ya era jugador de Botafogo.