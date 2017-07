Con Garín y Jarry: este es el cuadro principal de Wimbledon 2017

Se disputa Wimbledon, el tercer Grand Slam del año del tenis mundial, sobre el pasto sagrado del All England Lawn Tennis Club en Londres, Inglaterra.

En esta ocasión, el tradicional certamen tendrá la participación de dos tenistas chilenos: Christian Garín y Nicolás Jarry, quienes superaron la fase previa del campeonato más importante de este deporte.

Revisa el cuadro del torneo.

Primera ronda

Andy Murray (1/GBR) – Alexander Bublik (LL/KAZ)

Joao Sousa (POR) – Dustin Brown (GER)

Jiri Vesely (CZE) – Ilya Marchenko (Q/UKR)

Dmitry Tursunov (PR/RUS) – Fabio Fognini (28/ITA)

Nick Kyrgios (20/AUS) – Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Rogerio Dutra Silva (BRA) – Benoit Paire (FRA)

Denis Shapovalov (WC/CAN) – Jerzy Janowicz (PR/POL)

Malek Jaziri (TUN) – Lucas Pouille (14/FRA)

Jo-Wilfried Tsonga (12/FRA) – Cameron Norrie (WC/GBR)

Simone Bolelli (Q/ITA) – Yen-Hsun Lu (TPE)

Carlos Berlocq (ARG) – Nikoloz Basilashvili (GEO)

Thomas Fabbiano (ITA) – Sam Querrey (24/USA)

Fernando Verdasco (31/ESP) – Kevin Anderson (RSA)

Norbert Gombos (SVK) – Andreas Seppi (ITA)

Tommy Haas (WC/GER) – Ruben Bemelmans (Q/BEL)

Daniil Medvedev (RUS) – Stan Wawrinka (5/SUI)

Rafael Nadal (4/ESP) – John Millman (PR/AUS)

Donald Young (USA) – Denis Istomin (UZB)

Thiago Monteiro (BRA) – Andrew Whittington (Q/AUS)

Andrey Kuznetsov (RUS) – Karen Khachanov (30/RUS)

Ivo Karlovic (20/CRO) – Aljaz Bedene (GBR)

Damir Dzumhur (BIH) – Renzo Olivo (ARG)

Lukas Rosol (Q/CZE) – Henri Laaksonen (SUI)

Marton Fucsovics (WC/HUN) – Gilles Muller (16/LUX)

Kei Nishikori (9/JPN) – Marco Cecchinato (ITA)

Julien Benneteau (PR/FRA) – Sergiy Stakhovsky (Q/UKR)

Peter Gojowczyk (Q/GER) – Marius Copil (ROU)

Andreas Haider-Maurer (Q/AUT) – Roberto Bautista Agut (18/ESP)

Steve Johnson (26/USA) – Nicolás Kicker (ARG)

Facundo Bagnis (ARG) – Radu Albot (MDA)

Viktor Troicki (SRB) – Florian Mayer (GER)

Philipp Kohlschreiber (GER) – Marin Cilic (7/CRO)

Milos Raonic (6/CAN) – Jan-Lennard Struff (GER)

Mikhail Youzhny (RUS) – Nicolas Mahut (FRA)

Andrey Rublev (Q/RUS) – Stefano Travaglia (ITA)

Jordan Thompson (AUS) – Albert Ramos-Viñolas (25/ESP)

Jack Sock (17/USA) – Christian Garín (Q/CHI)

Thomaz Bellucci (BRA) – Sebastian Ofner (Q/AUT)

Robin Haase (NED) – Frances Tiafoe (USA)

Evgeny Donskoy (RUS) – Alexander Zverev (10/GER)

Grigor Dimitrov (13/BUL) – Diego Schwartzman (ARG)

James Ward (GBR) – Marcos Baghdatis (CYP)

Dudi Sela (ISR) – Marcel Granollers (ESP)

Taylor Fritz (Q/USA) – John Isner (23/USA)

Mischa Zverev (27/GER) – Bernard Tomic (AUS)

Mikhail Kukushkin (KAZ) – Taro Daniel (JPN)

Stefanos Tsitsipas (Q/GRE) – Dusan Lajovic (SRB)

Alexandr Dolgopolov (UKR) – Roger Federer (3/SUI)

Dominic Thiem (8/AUT) – Vasek Pospisil (CAN)

Gilles Simon (FRA) – Nicolás Jarry (Q/CHI)

Janko Tipsarevic (SRB) – Jared Donaldson (USA)

Horacio Zeballos (ARG) – Paolo Lorenzi (32/ITA)

Richard Gasquet (22/FRA) – David Ferrer (ESP)

Steve Darcis (BEL) – Ricardas Berankis (LTU)

Borna Coric (CRO) – Ryan Harrison (USA)

Jeremy Chardy (FRA) – Tomas Berdych (11/CZE)

Gael Monfils (15/FRA) – Daniel Brands (GER)

Kyle Edmund (GBR) – Alexander Ward (Q/GBR)

Yuichi Sugita (JPN) – Brydan Klein (WC/GBR)

Adrian Mannarino (FRA) – Feliciano Lopez (19/ESP)

Juan Martín Del Potro (29/ARG) – Thanasi Kokkinakis (PR/AUS)

Ernests Gulbis (PR/LAT) – Víctor Estrella Burgos (DOM)

Adam Pavlasek (CZE) – Ernesto Escobedo (USA)

Martin Klizan (SVK) – Novak Djokovic (2/SRB)

