¿La Generación Dorada es la mejor de la historia? El eterno debate que ronda en la Roja

La Generación Dorada de Chile sigue haciendo historia. Este domingo a las 14:00 horas, la Roja será la gran protagonista de la final de la Copa Confederaciones donde buscará ante Alemania sumar un nuevo título a su vitrina.

Con Alexis Sánchez como el máximo goleador histórico y mayor habilitador de la Selección, Claudio Bravo (junto al tocopillano) como el jugador con más partidos en la Roja y un bicampeonato de América, el plantel liderado por Juan Antonio Pizzi es considerado como el mejor cuadro nacional de todos los tiempos.



“Habiendo obtenido dos títulos, una Copa América y una Centenario, evidentemente es una generación de futbolistas tocados por una varita mágica. A mí me alegra mucho y de verdad estoy muy contento por lo que está haciendo esta selección“, reconoce a El Gráfico Chile Jorge Aravena, quien jugó 37 partidos por la Roja entre los años 1983 y 1990.

Pero esa no es la opinión de todos los históricos. Uno de los primeros en alzar la voz y cuestionar el pensamiento popular es Juan Carlos Letelier, quien si bien afirma que los jugadores de esta generación son extraordinarios, no se debe olvidar a otras camadas.

“No sé si corresponde ponerles el rótulo de mejor generación. En su época ellos han hecho historia en el fútbol chileno, pero comparar una generación a otra creo que no es lógico. Antiguamente no se obtuvieron logros, pero también hubo selecciones que lucharon; por ejemplo la de Luis Santibañez que parte en el ’79 clasificó invicta a un Mundial (España 1982) y fue vicecampeona de América, y en el 87’ llegó a otra final de una Copa América”, sostiene uno de los goleares histórico de la Roja.

El Lete jugando en la Copa América de 1987

Una opinión similar tiene Leonel Herrera. Con 41 partidos por la Roja en el cuerpo, el ex defensa afirma que para comparar procesos se debe hacer con un parámetro igualitario, situación que no ocurre en este caso.

“Sin menospreciar a nadie, si nosotros hubiésemos tenido las mismas oportunidades que tienen ahora creo que un 90% hubiésemos jugado en Europa. Esta generación de jugadores espectaculares tienen en el cuerpo muchos partidos, muchos campeonatos, no tienen problema de jugar cada tres días. Lo más importante es que ellos están cumpliendo muy bien, están pasando a la historia. Tienen un mérito muy grande”, comenta Herrera.

La postura del ex defensa es tan radical que incluso que sostiene que no cambiaría aunque los chilenos ganaran el próximo Mundial de Rusia. “El anhelo de todo jugador de fútbol es ser campeón del mundo. Sería un logro inmensamente de grande, pero tampoco para decir que esta generación es la mejor en la historia“, sostiene el ex jugador.

Para finalizar, está la opinión de unos de los jugadores más grandes de nuestro país: Elías Figueroa. El emblema nacional opta por ser políticamente correcto y no poner en conflicto a las diferentes generaciones.

“Yo no jugué el Mundial del ’62, pero tienen un tercer lugar que no se puede borrar, entonces hay que tratar con mucho tino las comparaciones. Yo prefiero no hacerlas porque esta generación es muy buena, pero también ha tenido oportunidades que nosotros no tuvimos“, sostuvo el ex defensa que jugó 16 años con la camiseta de Chile.