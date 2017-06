Los especialistas le bajan el perfil al cansancio que afectó a Alexis ante Portugal

Las muestras de cansancio en la Roja eran evidentes a medida que los minutos avanzaban en el duelo contra Portugal. Uno que se vio bastante agotado en Kazán ante los campeones de Europa fue Alexis Sánchez quien físicamente no estuvo en su mejor noche.

El tocopillano llegó a Rusia precedido por una agotadora temporada en el Arsenal, convirtiéndose en el futbolista de la selección que más minutos sumó durante el último curso. El delantero jugó 51 partidos y fue titular en 47, totalizando 4230 minutos en las cuatro competencias que disputó en la temporada 2016-2017 con los Gunners.

Photosport

¿El desgaste de la temporada está dejando sin combustible a Alexis Sánchez? Los especialistas en preparación física de alto rendimiento le bajan el perfil a lo que exhibió Alexis hace dos días. “Es verdad, no estuvo en el nivel que uno está acostumbrado a verlo, pero hay que considerar que los 99% de los partidos los ha jugado bien“, señala Carlos Burgos, fisiólogo de la clínica Meds y ex PF de Fernando González.

El facultativo asegura que al nivel en que compite la Roja, “los jugadores tienen esa resiliencia a jugar con estos dolores y cansancio. No es algo a lo que no estén acostumbrado“.

Para Marcelo Rosemblat, PF de Audax Italiano, la selección chilena “físicamente está por sobre un equipo europeo“, y reconoce que quedó gratamente sorprendido por el nivel del equipo de Pizzi.

“No me animo a decir que Alexis estuvo cansado, porque jugó 120 minutos, yo la verdad es que quedé gratamente sorprendido porque lo vi colaborando bastante en defensa. Que no se le vea definiendo en el área no quiere decir que no haga un esfuerzo“, agrega el preparador físico de los itálicos.

Rosemblat coincide con Burgos en lo que a resiliencia se refiere. “Esta generación no se va a restar de una final por más que estén cansados o tengan un tobillo hinchado, menos un tipo como Alexis. Al menos que afecte el rendimiento del equipo, el domingo todos van a querer jugar, porque este grupo es así”, asegura.

Por su parte, Hernán Torres, ex PF de la Roja en la era Claudio Borghi cree que el cansancio de Alexis ante los lusos fue solo “un accidente” y que también hay otros factores que influyen. “Él está atravesando una etapa donde no sabe ni va a seguir en el mismo club o se cambiará a otro, todas esas cosas van generando un cansancio extra“, sostiene el actual preparador físico de Deportes Antofagasta.

“Su cansancio creo que fue transitorio, no tuvo una presentación como nos tiene acostumbrado, lo tomaría como un accidente. Fue un partido especial, pero en la final seguramente será distinto y veremos al Alexis que todos conocemos”, remata.