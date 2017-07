Eduardo Vargas se ilusiona con derrotar a Ter Stegen y quedar en la historia de la Roja

Aton Chile / El Gráfico Chile

En la previa de la final de la Copa Confederaciones entre Chile y Alemania en el estadio de San Petersburgo en Rusia, el delantero de la Roja, Eduardo Vargas, habló con la página de la FIFA y anticipó que espera marcar el gol del triunfo y levantar el trofeo.

“Todo delantero sueña con el gol del título, claro que sí. Darle el gol del triunfo a tu selección es increíble, ¡Y en una final debe ser más increíble aún!. Si lo anotó, es probable que pasen mil cosas por mi cabeza. Hay que estar en el momento y espero poder pasarlo”, explicó uno de los goleadores de la Roja al sitio web oficial del ente rector del fútbol mundial.

Además, tuvo elogios para los campeones del mundo e indicó que “no me sorprende que (Alemania) sea finalista. Desde el primer partido aquí ya teníamos esa sensación que era gran candidata, porque tiene jugadores de calidad. La otra era Portugal, pero nos tocó en semis”, indicó el ex delantero de Universidad de Chile.

También, comentó sobre el duelo frente a los alemanes en la fase grupal, explicando que “debemos repetir el primer tiempo. Hicimos un muy buen trabajo, aunque nos caímos un poco en el segundo. Si mantenemos la humildad y lo hecho hasta ahora podemos sacar un buen resultado”, puntualizó.

Al final, el delantero comentó las diferencias entre las otras finales que debió enfrentar con Chile. “Primero el rival que es el campeón del mundo. Segundo porque es nuestra primera Copa Confederaciones. Y tercero, porque es una final lejos de casa, sin nuestra gente. Eso también le da otro gusto“, cerró el delantero de la Roja.