Para todos los gustos: equipos europeos estrenan sus camisetas para la nueva temporada

Los equipos europeos están en una época de planificación, buscando los mejores fichajes y delineando tanto deportivamente como en la parte comercial la temporada 2017/18, por lo que el estreno de una nueva camiseta aparece como fundamental cada verano.

Es así como los equipos grandes del Viejo Continente han realizado presentaciones de nuevos modelos que seguramente le traerán réditos económicos para poder tener la capacidad de contratar nuevos fichajes e ir a competir con las mejores armas en un nuevo año con ligas y copas locales, además de competiciones internacionales, por comenzar.

Our house, our rules.

The new 2017/18 home kit by @adidasfootball.

Get yours now: https://t.co/BkYXapJFvy #HereToCreate pic.twitter.com/vVhgUcYrVj

— Manchester United (@ManUtd) July 3, 2017