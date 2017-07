Gareca advierte a los peruanos: "Para llegar a lo que llegó Chile se trabaja años"

La selección chilena en el último tiempo se ha ganado el reconocimiento de todo el mundo futbolístico por su forma de jugar y los inéditos títulos que consiguió en las Copas América de 2015 y 2016.

En esa línea, Ricardo Gareca, ex jugador argentino y actual seleccionador nacional de Perú, no se restó de los elogios y comparó el exitoso proceso de la Roja con la alicaída selección incaica.

“Para llegar a lo que llegó Chile se trabaja años. Usted va a cualquier equipo de Chile y todas las divisiones inferiores tienen al menos 7 campos de juego. Hay un proceso al que se ha dedicado Chile, trabajando y que rinde sus frutos. Recién ahora, a través de esta iniciativa de la federación peruana con Daniel Ahmed, se están logrando realizar competencias de 15 y 17 años que no existían, por ejemplo“, aseguró el Tigre al medio peruano Nacional Deportes.

El otrora goleador trasandino, enfoca el débil presente del fútbol peruano en algunos aspectos clave: “Yo creo que la situación actual del fútbol peruano es una cuestión de talento. Y es una cuestión formativa, porque en una determinada etapa, Perú estaba casi a la misma altura de Argentina y de Brasil. Esto no se trata de que el peruano no se la crea, esto es un problema de fondo: político, deportivo, algo más profundo“, lanzó.

“Perú tiene 30 millones de habitantes y está todo centralizado en Lima. Lo que es la selva y distintas regiones no compiten, no hay equipos. Imaginen la cantidad de jugadores que deberían salir si compitieran. No es que Chile como por arte de magia haya logrado esto“, enfatizó el técnico.

Luego, aseguró que los directivos peruanos trabajan en un plan que entregue mejores resultados en el futuro y que hagan olvidar el mal momento que ha vivido la selección del país vecino en los últimos años.

“Si existe esta iniciativa de la Federación Peruana de empezar a incrementar una competencia federativa y empezar a sacar talentos, es porque los talentos surgen de la cantidad. Siempre del Perú van a salir buenos jugadores. Porque los genes están instalados, lo que no está instalado en el Perú son las fábricas, o sea lo formativo“, dijo.

Para cerrar, apeló a algunas características geográficas que podrían ayudar a los del Rímac a incrementar su potencial, no sólo en el fútbol, también el deporte general.

“Hay trabajadores que suben montañas, alturas de más de 3000 metros en determinadas regiones. Imagínese la cantidad de atletas que el Perú sacaría si hubiera una política deportiva. La cantidad de atletas que uno sacaría con gente que maneja bicicleta y que escala montañas para llegar a su hogar“, aseguró.