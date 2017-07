El Milan de Matías Fernández contrata a un crack de los tiros libres

Un maestro de los tiros libres fue fichado por el AC Milan donde milita el chileno Matías Fernández. El gigante italiano anunció la contratación del mediocampista turco Hakan Calhanoglu, quien proviene del Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

A través de sus canales oficiales, el conjunto comandado técnicamente por Vincenzo Montella informó que tras superar los exámenes médicos correspondientes, el internacional por Turquía firmó un contrato que lo vinculará hasta mediados de 2021 con el club.

Los chequeos médicos en este caso eran muy relevantes, ya que el ex compañero de Charles Aránguiz no cuenta con partidos oficiales desde fines de enero pasado, ya que tras dicha fecha comenzó a cumplir una sanción que le impuso el TAS por un traspaso ilícito.

En 2011 el volante creativo turco fichó por el Karlsruhe, pese a tener un compromiso con el Trabzonspor, lo que motivó a este último club a colocar una denuncia en su contra, la que fue acogida por la FIFA. El organismo rector dictó un castigo en enero de 2016, pero Calhanoglu apeló ante el TAS. Finalmente, el Tribunal Arbitral del Deporte confirmó su sanción en febrero pasado.

#ACMilan announce the signing of @hakanc10 from @bayer04fussball on a 4-year contract 🔴⚫

👉🏻 https://t.co/Xjy8YV4Ij9#welcomeCalhanoglu pic.twitter.com/TVGfdpdrT9

— AC Milan (@acmilan) July 3, 2017