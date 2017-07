El histórico Morientes dirige el camino del gol a la Roja: "Es sólo una cuestión de tiempo"

Por Alejandro Cavieres, El Gráfico Chile

En el marco de una actividad como embajador de la Liga, el ex delantero español Fernando Morientes, comentó la falta de gol de la selección chilena en los partidos definitorios de los últimos años.

El “Moro” le restó importancia a la sequía goleadora de la Roja en este tipo de partidos. En las tres últimas definiciones (Copa América 2015, Copa América Centenario 2016 y Copa Confederaciones 2017), el conjunto nacional no marcó goles, pese a que ganó dos finales por penales.

“Chile no se debe preocupar por la falta de gol en las finales, se puede corregir con el paso del tiempo ya que tiene excepcionales jugadores dentro del campo y en la delantera para que eso se transforme simplemente en una anécdota. Es una cuestión de tiempo. Si no tuvieras grandes jugadores, simplemente no llegas a la final. Si Chile es capaz de ganar la Copa América dos veces y llegar a la final es porque ha hecho muchos goles“, aseguró el ex ariete en un evento realizado en la Universidad de Las Américas.

Luego, complementó con lo vivido en la reciente definición ante Alemania en el certamen realizado en Rusia: “Enfrente tienes a un tipo como (Marc André) Ter Stegen que también tiene su mérito. La calidad de los jugadores está y si son capaces de marcar en fase de grupos o cuartos de final y semifinal pueden hacerlo también en la final. Tienen jugadores excepcionales para que eso en el futuro cambie. Lo complicado sería no crearse oportunidades, ahí deberían estar preocupados. Contra Alemania creo recordar seis o siete ocasiones claras, luego al frente del portero algunas van dentro y otras las para el portero”.

Para el ex goleador del Real Madrid “esta selección tiene muchas similitudes con esa generación española (que ganó la Eurocopa 2008, 2012 y el Mundial 2010). Esta es una generación dorada del fútbol chileno con jugadores reconocidos a nivel mundial y que conquistan títulos. Nos pasaba algo similar en España, nos faltaba ganar títulos para confirmarnos como una gran selección y no sólo por nuestra Liga. España ganó la Eurocopa y después vino el Mundial. Cuando se habla de chile a nivel futbolístico se viene a la mente su equipo actual, con jugadores que cualquiera quisiera tener en sus equipos“, enfatizó.

También aprovechó la instancia para elogiar a los jugadores chilenos y analizar el juego del equipo de Juan Antonio Pizzi. “Los jugadores chilenos que van al fútbol español son muy competitivos y así es la Selección. Te aprietan muy arriba y después con el balón quieren jugar al fútbol. Es una Selección que está en un momento excepcional, en todos los sentidos. Es una de las generaciones más importantes del fútbol chileno“, añadió.

Luego complementó que “el ADN de Chile lo vemos en la cancha y es de mucho prestigio. Juegan muy bien al fútbol y compiten. El balance entre lo ofensivo y lo defensivo lo hace muy bien, están en un equilibrio perfecto. Tienen grandes individuales y te complican mucho los partidos“.

¿A Unión?

Tema obligado para el “Moro” es su posible llegada a la Unión Española en el 2009, cuestión que finalmente no prosperó, ya que el histórico ariete del cuadro de la capital española terminó fichando en el Olympique de Marsella francés.

“Tuve una reunión con él (Jorge Segovia) en 2009, cuando finalicé mi contrato con Valencia. Un conocido mío nos contactó y nos reunimos en Madrid. Llegó y me hizo una propuesta para venir a Chile, le dije que me diese un par de semanas para pensarlo ya que tenía varias ofertas. Pensé que sería un destino interesante para el fin de mi carrera“, aseguró.

Asimismo, Morientes añadió que “justo en esas semanas me llamó Didier Deschamps desde el Marsella y me dijo que por favor tenía que ir. No le pude decir que no por lo que significa como entrenador y amigo. Si no salía eso, habría venido, pues me parecía muy bonito jugar acá“.