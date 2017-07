Palestino en acción: la programación semanal de la Sudamericana y la Libertadores

Vuelve con todo la acción internacional de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en esta semana, con dos equipos chilenos que siguen con vida en los torneos continentales.

Se trata de Palestino y Deportes Iquique, que se mantienen en la Sudamericana que está en la etapa de segunda ronda. Los árabes jugarán este miércoles con Flamengo de Brasil, en el duelo de ida de esta eliminatoria, mientras que los nortinos lo harán la próxima semana ante Independiente de Argentina.

Revisa la programación completa de los octavos de la Libertadores y la segunda fase de la Sudamericana.

Copa Sudamericana

Segunda ronda – ida

27 de junio

Fuerza Amarilla (ECU) 1-1 Independiente Santa Fe (COL)

28 de junio

Defensa y Justicia (ARG) 1-0 Chapecoense (BRA)

Patriotas (COL) 1-1 Corinthians (BRA)

29 de junio

Fluminense (BRA) 4-0 Universidad Católica (ECU)

Racing Club (ARG) 3-1 Independiente Medellín (COL)

Ponte Preta (BRA) 1-0 Sol de América (PAR)

5 de julio

20:45 Palestino (CHI) vs. Flamengo (BRA), estadio San Carlos de Apoquindo

6 de julio

20:45 Sport Recife (BRA) vs. Arsenal de Sarandí (ARG)

11 de julio

18:15 Huracán (ARG) vs. Libertad (PAR)

20:45 Cerro Porteño (PAR) vs. Boston River (URU)

20:45 Oriente Petrolero (BOL) vs. Atlético Tucumán (ARG)

12 de julio

18:15 Bolívar (BOL) vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU)

20:45 Independiente (ARG) vs. Deportes Iquique (CHI), estadio Libertadores de América, Buenos Aires

20:45 Nacional de Asunción (PAR) vs. Olimpia (PAR)

13 de julio

18:15 Nacional de Potosí (BOL) vs. Estudiantes de La Plata (ARG)

20:45 Deportivo Cali (COL) vs. Junior (COL)

Segunda ronda – vuelta

25 de julio

18:15 Chapecoense (BRA) vs. Defensa y Justicia (ARG), ida 0-1

20:45 Independiente Santa Fe (COL) vs. Fuerza Amarilla (ECU), ida 1-1

26 de julio

18:15 Sol de América (PAR) vs. Ponte Preta (BRA), ida 0-1

18:15 Universidad Católica (ECU) vs. Fluminense (BRA), ida 0-4

20:45 Boston River (URU) vs. Cerro Porteño (PAR)

20:45 Corinthians (BRA) vs. Patriotas (COL), ida 1-1

27 de julio

18:15 Arsenal de Sarandí (ARG) vs. Sport Recife (BRA)

20:45 Independiente Medellín (Col) vs. Racing Club (Arg), ida 1-3

1 de agosto

18:15 Libertad (PAR) vs. Huracán (ARG)

20:45 Atlético Tucumán (ARG) vs. Oriente Petrolero (BOL)

2 de agosto

18:15 Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU) vs. Bolívar (BOL)

20:45 Deportes Iquique (CHI) vs. Independiente (ARG), estadio Zorros del Desierto de Calama

20:45 Olimpia (PAR) vs. Nacional de Asunción (PAR)

3 de agosto

18:15 Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Nacional de Potosí (BOL)

20:45 Junior (COL) vs. Deportivo Cali (COL)

9 de agosto

20:45 Flamengo (BRA) vs. Palestino (CHI), estadio por confirmar

Copa Libertadores

Octavos de final – ida

4 de julio

18:15 Godoy Cruz (ARG) vs. Gremio (GRE)

20:45 Guaraní (PAR) vs. River Plate (ARG)

5 de julio

18:15 Atlético Paranaense (BRA) vs. Santos (BRA)

20:45 Barcelona (ECU) vs. Palmeiras (BRA)

20:45 Jorge Wilstermann (BOL, Raúl Olivares) vs. Atlético Mineiro (BRA)

6 de julio

18:15 The Strongest (BOL) vs. Lanús (ARG)

20:45 Emelec (ECU) vs. San Lorenzo (ARG, Paulo Díaz)

20:45 Nacional (URU) vs. Botafogo (BRA)

Octavos de final – vuelta

8 de agosto

18:15 Lanús (ARG) vs. The Strongest (BOL)

20:45 River Plate (ARG) vs. Guaraní (PAR)

9 de agosto

18:15 Gremio (BRA) vs. Godoy Cruz (ARG)

20:45 Atlético Mineiro (BRA) vs. Jorge Wilstermann (BOL, Raúl Olivares)

20:45 Palmeiras (BRA) vs. Barcelona (ECU)

10 de agosto

18:15 Botafogo (BRA) vs. Nacional (URU)

20:45 San Lorenzo (ARG) vs. Emelec (ECU)

20:45 Santos (BRA) vs. Atlético Paranaense (BRA)