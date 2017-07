Equipo de segunda división inglesa anuncia como refuerzo a John Terry por WhatsApp

El defensor inglés John Terry, ex capitán y leyenda del Chelsea, firmó un contrato por una temporada con el Aston Villa, de la segunda división inglesa, anunció este lunes su nuevo club en sus redes sociales.

“Estoy muy feliz de unirme al Aston Villa. Es un club al que admiro desde hace muchos años. Tienen unas instalaciones fantásticas en Bodymoor Heath (Birmingham) y Villa Park es uno de los estadios más fantásticos del país“, dijo el ex capitán de la selección inglesa que es un histórico de los actuales campeones de la Premier League.

El Villa, que descendió a la segunda división al término de la temporada 2015-2016, no consiguió el ascenso durante la última campaña, pese a la adquisición del club por parte del empresario chino Tony Xia.

El anuncio de Terry a los “villanos” fue de forma muy particular, ya que el club inglés lo dio a conocer en Twitter con una simulación de una conversación de WhatsApp donde el ex Chelsea fue agregado a un grupo de conversación llamado “Villa”.

Terry terminó su etapa en el Chelsea al finalizar esta temporada, con el título de Premier en el bolsillo y tras 22 años ligado al club de Londres.

Según la prensa inglesa, el defensa -que ganó una Champions League (2012), cinco Premier League (2005, 2006, 2010, 2015 y 2016) y cuatro FA Cup (2007, 2009, 2010, 2012)- habría recibido ofertas del Bournemouth, Galatasaray, West Bromwich y Swansea. Sin embargo, se decidió por el cuadro de Birmingham, que espera retornar la próxima campaña al máximo circuito del fútbol inglés.

#WelcomeJT: John Terry will wear the No.2⃣6⃣ shirt this season…#AVFC #PartOfThePride pic.twitter.com/wS9ebj5gvk

— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) July 3, 2017