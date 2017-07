Sagan supera a todos y gana la tercera etapa del Tour de Francia que lidera Thomas

El eslovaco Peter Sagan (Bora), vigente campeón del mundo, conquistó este lunes la tercera etapa del Tour de Francia, con un final al esprint en la localidad gala de Longwy.

En tanto, el británico Geraint Thomas (Sky) conservó el maillot amarillo de líder después de esta etapa que marcó la entrada en territorio francés de la 104 edición del Tour.

Sagan superó al australiano Michael Matthews, al irlandés Dan Martin y al campeón olímpico, el belga Greg Van Avermaet al final de la subida final de 1.600 metros al 5,8% de pendiente media.

La victoria se produjo después de que al jersey arco iris se le saliese un pie del pedal en el momento de arrancar a 300 metros de la meta: “No sé por qué pasó. Me dije: ¿Qué está pasando? Pero al final me recuperé y pude ganar, así que estoy encantado“, declaró el ganador de la etapa.

El galés del Sky, Geraint Thomas, 8º en línea de meta, rebasó la meta justo por delante de su compañero Chris Froome, vigente ganador del Tour.

“No me accidenté, que ya es bueno, pero el final fue muy nervioso. Estoy contento de salir ileso“, declaró el líder de la clasificación general.

En la clasificación general provisional, Thomas precede en 12 segundos a Froome y a Matthews. Sagan se acercó a 13 segundos.

El martes, con salida en Mondorf-les-Bains y llegada en Vittel, la cuarta etapa es propicia para los esprínteres y honrará a la Unión Europea pasando por uno de sus símbolos, la localidad de Schengen.

Clasificación de la 3ª etapa:

.1. Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe) 5h.07:19

.2. Michael Matthews (AUS/Sunweb) m.t.

.3. Daniel Martin (IRL/Quick-Step Floors) m.t.

.4. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) m.t.

.5. Alberto Bettiol (ITA/Cannondale-Drapac) a 02

.6. Arnaud Demare (FRA/FDJ) m.t.

.7. Jakob Fuglsang (DIN/Astana) m.t.

.8. Geraint Thomas (GBR/Sky) m.t.

.9. Chris Froome (GBR/Sky) m.t.

10. Rafal Majka (POL/Bora-Hansgro) m.t.

——–

11. Nairo Quintana (COL/Movistar) m.t.

12. Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale) m.t.

14. Richie Porte (AUS/BMC) m.t.

17. Fabio Aru (ITA/Astana) m.t.

18. Alberto Contador (ESP/Trek-Segafredo) m.t.

20. Esteban Chaves (COL/Orica-Scott) m.t.

24. Louis Meintjes (RSA/UAE Team Emirates) m.t.

Clasificación General:

.1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 10h.00:31

.2. Chris Froome (GBR/Sky) a 12

.3. Michael Matthews (AUS/Sunweb) m.t.

.4. Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe) a 13

.5. Edvald Boasson Hagen (NOR/Dimension Data) a 16

.6. Pierre Roger Latour (FRA/AG2R La Mondial) a 25

.7. Philippe Gilbert (BEL/Quick-Step Floors) a 30

.8. Michal Kwiatkowski (POL/Sky) a 32

.9. Tim Wellens (BEL/Lotto Soudal) m.t.

10. Nikias Arndt (ALE/Sunweb) a 34

————–

20. Richie Porte (AUS/BMC) a 47

21. Nairo Quintana (COL/Movistar) a 48

24. Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale) a 51

26. Fabio Aru (ITA/Astana) a 52

27. Alberto Contador (ESP/Trek-Segafredo) a 54

42. Louis Meintjes (RSA/UAE Team Emirates) a 1:12

44. Esteban Chaves (COL/Orica-Scott) a 1:13.