Leo Valencia aparece en la mira de Botafogo como reemplazante de Montillo

Luego de terminar su participación con Chile en la Copa Confederaciones, ahora Leonardo Valencia podrá enfocarse totalmente en definir su futuro. El mediocampista fue una de las alternativas que llevó Juan Antonio Pizzi a Rusia y los minutos que sumó con la Roja que alcanzó la final le sirvió para mostrarse al mundo tras terminar su contrato con Palestino.

Valencia acabó su vínculo con los árabes a finales de junio y ya anunció que no seguirá en La Cisterna, por lo que se encuentra en búsqueda de un nuevo club como jugador libre. Ahora, con la vitrina que le significó jugar la Confederaciones, donde sumó 63 minutos en los partidos ante Camerún y la final que perdieron con los alemanes, ya empiezan a asomar los primeros equipos interesados en ficharlo.

Uno de los clubes que suena con fuerza para ser el nuevo destino del talentoso volante es Botafogo, según informa Lancenet. El Fogao está en búsqueda de un reemplazante para Walter Montillo, quien se retiró del fútbol por las constantes lesiones sufridas, y la principal opción que tienen es la del mediocampista chileno.

Pese a que aún no hay ningún acercamiento oficial, tal como agrega el medio brasileño, el nombre de Leonardo Valencia está en la carpeta de posibles refuerzos y lo ayuda aún más el hecho de negociar como jugador libre, ya que la Estrella Solitaria no pasa un buen momento económico y no ha podido convencer a sus candidatos a fichar por los sueldos que ofrecen.

En caso de concretarse la llegada del chileno, su principal misión será mejorar el nivel de juego de Botafogo en el Brasileirao, donde marchan décimos con 15 puntos en 11 partidos, y guiarlos en la Copa Libertadores, torneo en el que ya están en octavos de final tras ganar su fase de grupos. En la fase de los dieciséis mejores, los cariocas enfrentarán a Nacional de Uruguay.