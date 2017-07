Chilavert no se anda con chicas: se enfrentó a 90 hinchas de River Plate y a uno le dio "un sopapo"

El Gráfico Chile / EFE

El histórico José Luis Chilavert, quien brillara con la selección de Paraguay y la camiseta de Vélez Sarsfield, entre otras, reconoció que le dio “un sopapo” (golpe) a uno de los 90 hinchas de River Plate que lo insultaron en un avión por sus críticas al equipo de la banda sangre, que este martes juega en Paraguay ante Guaraní por la Libertadores.

“Eran como 90. En pleno vuelo cantaban tonterías, canciones de cancha. En un momento una azafata me pidió una foto, me paré y me empezaron a insultar de nuevo”, relató a Radio Late, el retirado futbolista de 51 años, quien defendiera los colores de Guaraní en 1984.

“Le dije a los que insultaban que vinieran de a uno, pero no vino nadie. Uno solo se acercó, le di un sopapo y lo tiré contra la pared”, explicó.

Las agresiones al paraguayo comenzaron este lunes por la noche en el aeropuerto internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, donde los hinchas que iban a viajar para ver el partido lo pifiaron e insultaron.

Chilavert reveló que empleados de la aerolínea le sugirieron que no viajara, pero fiel a su estilo, el ídolo paraguayo no aceptó aquella recomendación. “Nunca dudé en subir al avión. No robé ni soy delincuente”, aseguró.

El ex capitán de la Albirroja se ganó el odio de los hinchas de River Plate tras decir hace pocos días que el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, “sabía” que cinco jugadores de su equipo “iban a dar positivo” en controles antidopaje y que “trabajó” en la Conmebol para “bajar los implicados de cinco a dos”.