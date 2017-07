El exigente método para someter al rival que impone Guede en la pretemporada de Colo Colo

Por Pedro Marín Roldán, enviado especial a La Serena

Colo Colo en La Serena no está sólo. En cada práctica llegan hinchas a observar la pretemporada del Cacique y si bien, ahora cambiaron de lugar de entrenamiento (estaban en El Romeral), las instalaciones del complejo deportivo El Llano tienen conformes al técnico Pablo Guede.

El DT de los albos se ha enfocado en un trabajo en particular: presionar a los defensas rivales y de paso, que sus zagueros no se equivoquen en la salida para así no quedar expuestos.

Los trabajos comienzan con tres defensas y cinco delanteros. La finalidad busca que en ataque sepan aprovechar la superioridad numérica y puedan definir lo más rápido posible la jugada.

Publimetro.cl Cuidado extremo: el especial plan de trabajo que tienen Paredes, Valdés y Valdivia en Colo Colo Los tres referentes del Cacique entrenan en promedio una hora y marcan diferencias en las prácticas, pensando en el duro semestre que le espera a los albos.

En contrapartida, el DT pretende que la defensa pueda evitar la ocasión de peligro y que recupere el balón, para luego generar una salida rápida.

Ese mismo ejercicio se repite después con cuatro defensas y luego con cinco.

En las tres etapas, Guede está constantemente hablando a sus jugadores y dando instrucciones de cómo resolver de buena manera la jugada.

Cuando están cinco contra cinco, llama a los que están en ataque a tener paciencia, para pensar las jugadas y es justamente acá donde Jaime Valdés y Jorge Valdivia muestran su talento, ya que hacen rotar el balón o sorprenden con un cambio de frente o pase entrelíneas.

Guede busca un equipo ofensivo, que someta a los rivales y a la vez, que su defensa esté preparada para jugar al mano a mano y no cometan errores que les pueda costar un título, tal como le ocurrió a Chile en la final de la Copa Confederaciones ante Alemania.