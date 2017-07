Germán Cavalieri y el desafío de Palestino ante Flamengo: "Hay varios puntos en contra"

Con un plantel renovado, con dificultades por reglamento, con escasos días de entrenamiento y sin partidos oficiales disputados en el último mes y medio llega Palestino al cruce con Flamengo en Santiago, por la segunda ronda de la Copa Sudamericana 2017.

El conjunto árabe tendrá su primer duelo por los puntos del segundo semestre ante el poderoso conjunto brasileño, que viene de un importante envión en el Brasileirao, campeonato en el que marcha en el tercer lugar tras once fechas disputadas.

“Hay varios puntos en contra, el hecho de que el sorteo de la Copa se hizo el 14 de junio, a los 2 o 3 días te dicen que juegas el 5 de julio, cuando ya teníamos planificado un mes de vacaciones e iniciar la pretemporada el 19 de junio. Flamengo no cortó, viene de jugar 11 partidos seguidos”, asumió al respecto el DT árabe Germán Cavalieri.

“Llegamos al partido con un plantel nuevo, de los 11 refuerzos que trajimos pudimos anotar solamente 6, o sea, lógicamente no están dadas las condiciones de la mejor manera, para que más allá de la jerarquía de Flamengo el partido sea lo más parejo posible”, prosiguió.

Pero el ex ayudante técnico de Pablo Guede no quiso caer en el pesimismo, por ello sostuvo que “estamos bien, hemos trabajando bastante, esperando ansiosos el partido. Sabemos que no venimos con tantos días de entrenamiento y con un equipo prácticamente nuevo, pero tenemos muchas ganas de jugarlo y hacer un gran papel“.

Además, el adiestrador tricolor descartó que el Mengao venga con un equipo B a Chile, más allá de no contar en su delegación con el mediocampista Diego y el delantero Paolo Guerrero. “A Flamengo tranquilamente le da para hacer dos planteles, se armó para ganar la Libertadores, que no vengan dos o tres jugadores no repercute tanto“, manifestó.