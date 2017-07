Copa América 2015: Los hitos que tuvo el camino de la Roja para romper 99 años de sequía

Los automarginados

El camino de la Roja a la Copa América todavía no comenzaba y ya se instalaba la polémica. Fabián Orellana criticaba el proceso de selección de Jorge Sampaoli y aseguraba que ya tenían los 23 nominados finales listos, por lo que los otros siete de la primera lista sólo serían usados de emergencia. Dentro de ese grupo estaba el jugador del Celta, quien decidió no viajar a Chile y se restó del proceso, al igual que Pedro Pablo Hernández.

Los llamados de urgencia

Carlos Carmona y Edson Puch se lesionaban a pocos días del inicio de la Copa América y Jorge Sampaoli tenía que pensar en sus reemplazantes. El técnico se decidió por José Pedro Fuenzalida para tomar el puesto de Carmona y Francisco Silva, que en un principio no estuvo en la lista de 30, para el caso del jugador de Huracán. Finalmente, el Gato tendría su oportunidad de brillar y jugaría la final ante Argentina.

Las protestas y cierre de calles en Juan Pinto Durán

Jorge Sampaoli quería tranquilidad absoluta en el búnker de la selección chilena, pero en el inicio de la preparación comenzaron las protestas en las afueras del recinto de Macul. Un sindicato de trabajadores de Entel se manifestaba en el portón de Pinto Durán y al día siguiente enviaron a cerrar la calle. Los hinchas se manifestaron por el cierre de la calle y se volvió a abrir el paso para peatones y autos. Pero no sería la única manifestación y luego los profesores se harían sentir para dar a conocer sus demandas para el retiro de la Carrera Docente del Parlamento. Sampaoli sería más flexible y los dejó entrar al búnker para entregarles su apoyo.

El ansiado debut

Luego de días y días de preparación, el 11 de julio el Estadio Nacional recibía a Chile para el esperado debut ante Ecuador. Un nervioso primer partido de la selección, pero que supieron sacar adelante con una victoria por 2 a 0. La Roja iniciaba con el pie derecho su camino al ansiado y esquivo título.

Debut con el pie derecho / imagen: Agencia UNO

El recado a los hinchas

“Jugando en casa no es normal que la gente silbe. Hay muchos ratos de silencio y no es malestar mío sino que generalizado. Cuando las cosas no salen bien más los necesitamos y muchas veces el espectador con su aliento levanta un equipo”. El reclamo venía de parte de Claudio Bravo y era por el poco aliento de los hinchas en el Estadio Nacional. Un reclamo que ya lo había manifestado Alexis Sánchez y Gonzalo Jara, pero que mejoraría con el paso de los encuentros y la sincronía se lograría en la finla ante Argentina.

Choque de Arturo Vidal

Empate a tres tantos ante México y Jorge Sampaoli le daba la tarde libre del día siguiente del partido a los jugadores. La única condición era que llegaran a las once de la noche. Todos cumplían, pero había uno que no aparecía en Juan Pinto Durán: Arturo Vidal. El volante había protagonizado un choque en estado de ebriedad mientras retornaba del casino Monticello y tenía que pasar la noche en la comisaría de Buin.

Perdón con lágrimas

Luego de pasar la noche en la comisaría de Buin, el volante tenía que ir a la formalización en el Tribunal de San Bernardo y quedaba con firma mensual en el Consulado de Milán, además de la retención de la licencia de conducir, como medidas cautelares. Luego de ser perdonado por Jorge Sampaoli, Vidal salía a dar una conferencia de prensa para pedir perdón. “Les fallé a todos y voy a tratar de dar lo máximo para poder ser campeones”, decía entre lágrimas.

El perdón de Arturo Vidal / imagen: Agencia UNO

La goleada con Bolivia

El choque de Arturo Vidal golpeó duro a la selección chilena, pero quería reponerse con Bolivia en el último partido del Grupo A de la Copa América. Pese a que jugaban clasificados, la Roja no se guardó nada y goleó a los bolivianos por 5 a 0. El volante era ovacionado y apoyado por el público en el Nacional. El camino al título seguía.

El dedo de Jara a Cavani

Chile enfrentaba a Uruguay en cuartos de final y en cancha se vivía un áspero partido. Pero un hecho daría la vuelta al mundo: el dedo de Gonzalo Jara a Edinson Cavani. En una jugada sin mayor trascendencia, el defensor introdujo uno de sus dedos en el ano del delantero, lo que provocó la ira del uruguayo y le devolvió un manotazo en el rostro. El árbitro Sandro Ricci no dudó en expulsar al charrúa y el partido se inclinó en favor de Chile.

Banderazo

Los hinchas cada vez se compenetraban más con la selección chilena y previo a la final se comenzó a organizar un banderazo en Facebook. La Intendencia Metropolitana autorizó el apoyo de los fanáticos a la Roja y desde las 13:00 horas se reunieron en Juan Pinto Durán para realizar el masivo aliento. Los seleccionados devolvieron la muestra de cariño y salieron del búnker para cantar con los hinchas.

Vuelta olímpica

No podía ser de otra forma. Chile sufrió y sufrió para alcanzar el inédito título de la Copa América y tuvo que ir hasta los penales para vencer a Argentina y levantar el trofeo. La Roja pateaba de picotón 99 años de fracasos y triunfos morales para gritar por primera vez campeón. Un 4 de julio de 2015 que nadie olvidará.