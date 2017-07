Matías Rodríguez y la llegada de Pinilla a la U: "Sabemos cómo jugar para que convierta muchos goles"

Mauricio Pinilla está a un paso de volver a ser jugador de la Universidad de Chile y su reaparición con la camiseta azul no solo tiene delirando a los hinchas, también genera la esperanza de sus futuros compañeros, que ven al delantero como el gran argumento de lograr el bicampeonato nacional.

Tras la salida del goleador Felipe Mora rumbo a México, la llegada de un “9” de área se transformó en una obsesión y el ex seleccionado se ajusta a las necesidades del equipo, como lo confesó Matías Rodríguez.

“Sabemos cómo jugar para que él pueda convertir muchos goles”, señaló el lateral argentino en conferencia de prensa.

Los números de Pinigol el último año no fueron buenos en el Genoa, sin anotar goles y sumando 551 minutos en un equipo en el que nunca pudo demostrar sus capacidades, sin embargo, el lateral azul lo ve como una oportunidad para recuperarse y volver a la selección.

“La evaluación no la tengo que hacer yo. Conocemos a Pinilla, la clase de jugador que es, la importancia para que puede tener para un equipo. Ojalá llegue y todos los goles que no pudo hacer los haga por nosotros“, analizó.

Para el argentino la U tiene que ser protagonista en el Torneo de Transición y en todos los campeonatos que enfrente en el próximo semestre, donde quieren buscar la estrella 19.

“Vamos a buscar el bicampeonato, la Copa Chile. En este club todo torneo que comienza hay que ganarlo“, dijo soñando con conseguir los últimos triunfos antes de cumplir el sueño de jugar en su natal Argentina.

“Me quiero quedar acá, contento, feliz… No pude jugar en primera división en Argentina, es algo pendiente, pero me queda un año de contrato acá y lo quiero cumplir“, finalizó.